Sofíja Vergara je izgledala senzacionalno na Nedelji mode u Parizu, gde se pojavila u elegantnoj svilenoj haljini koju bismo mogli samo da poželimo u svom ormaru. 53-godišnja glumica svakim novim izdanjem pokazuje kako nikada ne izlazi iz forme i koliko drži do sebe, a izgleda isto kao i prvog dana otkako smo je ugledali na ekranima.

Glumica je snimljena ispred pariskog Hôtel Costes s pet zvezdica, a ispred fotografa je prošetala u prelepoj braon midi slip haljini od čipke i svile, koja odgovara njenom uobičajenom stilu. Preko haljine je prebacila trendi kaput od brušene kože, a izgled je zaokružila sandalama s platformom, koje je za nju odabrala stilistkinja Ronda Spajs.

Nosila je i pletenu torbicu koja je savršeno odgovarala celoj kombinaciji, a svoju prepoznatljivo dugu smeđu kosu ostavila je puštenom. Šminku je definisano konturisala, te je izgledala zadivljujuće. Vergara se uputila na svečanost u Parizu, gde se prikazuju ženske kolekcije.

Glumica je nedavno otkrila kako je u štiklama konstantno, osim ako ne vežba ili se opušta u svojoj vili. "Ja sam Latinoamerikanka. Ne znam ni da li ih volim. Rođena sam s njima. Udobnije mi je u visokim potpeticama. Mislim da je to kao neka latino stvar", rekla je Kolumbijka u emisiji "The Jennifer Hudson Show" prošlog meseca.

Vergara je nastavila: "Zašto želiš da osetiš svoja stopala? Super je. Što ih duže nosiš, ne osećaš ih. Kao da su ti stvarno utrnula. A ako popiješ jedno malo piće? Oh, da, uopšte ih ne osećaš!"

Zvezda je na odmoru u Francuskoj još od prošle nedelje, ali joj se nije pridružio 21 godinu mlađi španski glumac Manu Vega, s kojim je povezuju u poslednje vreme. Nedavno je viđen kako je poljubio prelepu glumicu ispred hotela u Holivudu.

