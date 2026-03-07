Slušaj vest

Omiljena serija "Beli lotos" vraća se s četvrtom sezonom na HBO, a kao i dosad, uoči nove priče objavljuju se i novi glumci koji će realizovati najnovija zbivanja u luksuznim hotelima. Dosad je poznato da se radnja seli u Francusku, a objavljena su i imena glumaca koje ćemo gledati na ekranima. Među njima se našao i bivši suprug Monike Beluči, poznati glumac Vensan Kasel.

HBO je tako predstavio tri glumačke zvezde za koje se očekuje da će glumiti lokalno stanovništvo ili članove hotelskog osoblja, prenosi Independent. Kasel, koji se pojavio u filmovima kao što su "Igraj svoju igru 2" i "Crni labud", predvodi nove članove, a ovo će mu biti jedna od retkih televizijskih uloga.

Francuski glumac je 2008. godine osvojio "francuskog Oskara", Césara, za portret kriminalca Žaka Mesrina u biografskom filmu. S Monikom Beluči bio je u braku 14 godina pre nego što su se razveli 2013. godine i zajedno imaju dve ćerke.

Vensan Kasel i Monika Beluči Foto: PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

Njemu će se u postavi pridružiti još dve Francuskinje, Koranten Fila i Nadija Tereškjevič, a ranije je otkriveno da će glumačka postava uključivati i Helenu Bonam Karter, Stiva Kugana i Krisa Mesinu. Ipak, reditelj serije Majk Vajt i dalje drži detalje o likovima i radnji u tajnosti.

Hvaljena serija prepuna crnog humora počela je s prikazivanjem 2021. godine, a od prve sezone pojavljivala su se velika glumačka imena poput Sidni Svini i Dženifer Kulidž. Većina likova se po završetku sezone više ne pojavljuje u seriji, a dosad su promenjene tri lokacije - Havaji, Tajland i Sicilija.

Snimanje četvrte sezone navodno bi trebalo da započne na jugu Francuske i u Parizu sledećeg meseca, a datum emitovanja još nije potvrđen.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

