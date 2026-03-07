Slušaj vest

Serija "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" već je pokrenula gomilu rasprava oko toga kako tretira stvarne ljude iz Kenedijevog okruženja, a njegova bivša devojka i glumica Daril Hana sada je na to odgovorila kolumnom u New York Times-u.

U tekstu Daril Hana piše da je godinama ignorisala tabloide i lažne priče jer su, kako joj je jednom rekla Džeklin Kenedi Onazis, "sutradan ionako samo podloga za ptičji kavez", ali da to u digitalno doba više ne važi – sve ostaje onlajn, arhivira se, montira u klipove i za mnoge postaje "istina". Seriji "Love Story" zamera što koristi njeno ime i predstavlja je kao kokainom opsednutu, napornu, manipulativnu bivšu devojku, i vrlo konkretno nabraja stvari koje, tvrdi, nikad nije uradila.

Daril Hana Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP / Profimedia

Posebno joj smeta što producenti otvoreno govore da je njen lik u seriji "narativni protivnik" za ljubavnu priču Džon Kenedi Mlađi–Keorlin, jer to znači da je živa osoba svesno iskorišćena kao negativka da bi druga žena ispala "bolja" – što ona naziva klasičnom mizoginijom. Naglašava i da nakon emitovanja dobija neprijateljske i preteće poruke ljudi koji veruju seriji, pa upozorava da korišćenje stvarnih imena u fikciji ima stvarne reputacijske posledice.

Džon Kenedi Mlađi i Daril Hana Foto: Paul Adao / INSTAR Images / Profimedia

U svojoj kolumni Hana, koja se bavi aktivizmom i u braku je s muzičarom Nilom Jangom, piše: "Po pravilu ne reagujem na medijsko pisanje o sebi. Dugo sam verovala da se iskrivljavanje istine samo pojača ako mu se suprotstaviš. Međutim, nedavno se pojavila televizijska serija koja eksploatiše tragediju Džona F. Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset, a u njoj se pojavljuje lik s mojim imenom koji se predstavlja kao ja. Odluka da se taj lik prikaže kao iritantan, narcisoidan, prenaporan i neprimeren nije bila slučajna.

Jedan od producenata "Love Story-ja" otvoreno je objasnio da, budući da publika "navija za Džona i Kerolin, Daril Hana zauzima mesto protivnika onoga što želite da se dogodi u priči". Razumem da je pripovedanju potrebna napetost i prepreke. Ali stvarna, živa osoba nije narativni rekvizit. I u svemu tome postoji rodna dimenzija: popularna kultura decenijama uzdiže jedne žene tako što druge pretvara u suparnice, prepreke ili negativke. Nije li to školski primer mizoginije – srušiti jednu da bi se izgradila druga?

Sve je lažno!

Lik Daril Hane u seriji nema nikakve veze s mojim životom, ponašanjem ni odnosom s Džonom. Radnje i navike koje mi pripisuju jednostavno nisu istinite. Nikad u životu nisam koristila kokain niti organizovala žurke na kokainu. Nikad nikoga nisam pritiskala da se venča. Nisam unakazila porodično nasleđe niti upadala u ičije privatne komemoracije. Nikad nisam plasirala priče u medije. Nikad nisam uporedila smrt Džeklin Onazis sa smrću psa. Užasan mi je sam osećaj da moram da se branim od televizijske serije. Ovo nisu "kreativne" razrade karaktera, nego tvrdnje o konkretnom ponašanju – i one su lažne.

Kad veliki broj ljudi pogleda dramatizaciju koja koristi stvarno ime, posledice su stvarne. Otkrivam da mi se danima javljaju neprijateljske, pa i preteće poruke ljudi koji očito veruju da je prikaz u seriji istinit. Kad zabava pozajmljuje nečije pravo ime, može trajno da ošteti nečiju reputaciju.

Daril Hana Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Svesna sam da kao glumica živim pod svetlima reflektora. I ranije sam podnosila razne sulude laži, žutilo i ružne karakterizacije. Birala sam da ćutim, da radim svoj posao i štitim svoje bližnje tako da privatni život ostane privatan. Međutim, moje ćutanje ne znači da se slažem s lažima. Očito me diskrecija čini lakom metom.

"Reputacija nije pitanje ega"

Već decenijama se moj rad uglavnom bavi zaštitom životne sredine, dokumentarnim filmom i terapijom uz pomoć životinja za starije osobe s demencijom i Alchajmerom. Moj profesionalni život počiva na saosećanju i odgovornosti. Reputacija nije pitanje ega, nego mogućnosti da nastaviš da radiš smislen posao koji voliš. Kao i u svakoj karijeri, dobar rad traži očuvanu reputaciju. Zato sada biram da se zauzmem za sebe.

Ovako danas izgleda Daril Hana Foto: Katie Avery, London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Porodica Kenedi poznata je po strogo čuvanoj privatnosti, a ja sam uvek poštovala njihovo pravo na intimu. Znajte da većina (ako ne i svi) koji tvrde da imaju "intimna saznanja" o našim privatnim životima zapravo su senzacionalisti koji trguju tračevima, aluzijama i nagađanjima.

Mnogi ljudi veruju onome što vide na televiziji i ne razlikuju dramatizaciju od dokumentovane činjenice – i taj učinak nije apstraktan. U digitalnoj eri zabava često postaje kolektivno sećanje. Prava imena nisu fikcijski rekviziti. Ona pripadaju stvarnim životima.

Daril Hana danas Foto: StarPix for Ne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Papiri za ptičje kaveze se razgrade. Onlajn laži ostaju. Neka ljubav i istina ipak prevladaju."

Ko je Daril Hana

Daril Hana je američka glumica koja je slavu stekla u 80‑im ulogama u filmovima kao što su "Blade Runner", "Splash" i kasnije "Kill Bill", a poslednjih decenijama jednako je poznata i kao ekološka aktivistkinja. Sa Džonom F. Kenedijem Mlađim bila je u turbulentnoj, povremeno prekidanoj vezi više od pet godina, otprilike od 1988. do 1994, i njihov odnos je u to vreme bio pod stalnom lupom medija.

Danas se mnogo manje bavi Holivudom, a mnogo više aktivizmom: posvećena je zaštiti životne sredine, dokumentarnim projektima i radu sa starijim osobama i živi izrazito "zelenim" stilom života. Od 2018. godine u braku je s kanadskim muzičarom Nilom Jangom, s kojim deli i muzičke i aktivističke projekte.

