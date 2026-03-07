Slušaj vest

Iako su jedan od omiljenih holivudskih parova, glumci Rajan Gosling i Eva Mendes retko se pojavljuju zajedno u javnosti. Međutim, kada se pojave, izazovu apsolutno oduševljenje publike i obožavatelja, te sve podsete na to zašto su upravo oni "it couple" među slavnima.

Sada su u retkom zajedničkom pojavljivanju izazvali pažnju, a Gosling je sve iznenadio pažljivim gestom prema svojoj supruzi.

U galeriji pogledajte fotogtafije Rajana Goslinga i Eve Mendes:

45-godišnji Gosling je, naime, gostovao u emisiji kod Džimija Falona, gde je promovisao svoj novi film "Project Hail Mary". U jednom delu emisije pozvao je sve gledaoce da zajedno otpevaju Evi pesmu za njen rođendan, te mu se ona tada pridružila na sceni.

52-godišnjoj glumici je publika tada otpevala "Srećan rođendan", što ju je veoma obradovalo, a njez suprug bio je vidno ponosan dok ju je izvodio na scenu. Mendes je za tu priliku bila moderno odevena u široke farmerke, majicu i lepi kardigan s plavo-belim prugama, dok je Rajan odabrao crne pantalone i majicu koje je prekrio elegantnim sakoom.

Par se, inače, upoznao 2011. na setu filma "The Place Beyond the Pines" i od tada uglavnom drže svoj odnos privatnim. Zajedno imaju i dve ćerke – 11-godišnju Esmeraldu i devetogodišnju Amadu.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Gosling je nedavno otkrio kako su njegove ćerke imale uticaj na njegov novi film. "Ovo sam u suštini napravio za njih", rekao je tokom intervjua za Access prošlog meseca. "Kao porodica, voleo bih da film poput ovog pogledamo. Osećam se stvarno počastvovano što sam uspeo da ga snimim", dodao je.

Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Glumac je rekao i da su mu mišljenja njegove dece o filmu važna. "Moja deca su videla više verzija. Daju mi više beleški. One su u osnovi jedini kritičari do kojih mi je stalo, a vrlo su kritične i vrlo iskrene", rekao je.

