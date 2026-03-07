Slušaj vest

Dok je danas široko osuđivan kao osramoćeni bivši princ, nekada je princ Endru, odnosno Endr Mountbaten-Vindsor, važio za pravog zavodnika, visokog i šarmantnog muškarc sa izgledom nalik holivudskoj zvezdi Robertu Redfordu.

Bivši vojvoda od Jorka, danas 66-godišnjak, tokom tinejdžerskih godina smatran je jednim od „najperspektivnijih članova“ britanske kraljevske porodice, prema navodima kraljevske biografkinje Tine Braun.

Mladi princ koji je osvajao javnost

U svojoj bestseler knjizi "The Palace Papers", Braun opisuje mladog Endrua kao „uglađenog, vedrog i muževnog“, sa širokim osmehom koji je podsećao na američku političku dinastiju Džona F. Kenedija.

Njegov stariji brat kralj Čarls III često je govorio da Endru ima izgled filmskog junaka, upoređujući ga sa Robertom Redfordom, dok ga je magazin People Magazine redovno uvrštavao među najlepše muškarce na svetu.

Tokom posete Torontu 1977. godine, kada je imao samo 17 godina, tinejdžerke su se okupljale u velikom broju vičući: „Hoćemo Endija!“

princ Endru u mladosti Foto: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia

Prekretnica i kontroverze

Do početka 2000-ih, međutim, njegov život je krenuo u potpuno drugačijem pravcu. Sa 40 godina otputovao je na Tajland sa američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom, kasnije osuđenim seksualnim prestupnikom.

Tokom tog putovanja boravio je u luksuznom Amanpuri Resort na Phuket, a fotografisan je i na katamaranu okružen polugolim ženama. Navodno je obilazio i noćne klubove u četvrti Patong, poznatoj po noćnom životu.

U tom periodu prisustvovao je i ekstravagantnoj zabavi modnog dizajnera Kenzo Takada, gde su mnogi gosti nosili provokativnu garderobu.

Veze sa Epstajnom i Gislejn Maksvel

Kontroverze su se nastavile zbog njegovih bliskih veza sa Gislejn Maksvel dugogodišnjom saradnicom Džefrija Epstajna.

Prema tvrdnjama biografa Andrjua Launija iz knjige "Entitled: The Rise and Fall of the House of York," Endru je tokom tog perioda često putovao sa kontroverznim parom, dok su se u javnosti pojavile i brojne priče o njegovom raskalašnom privatnom životu.

U međuvremenu, Epstajn je čak bio gost na događajima u kraljevskim rezidencijama.

Optužbe i pad ugleda

Tokom godina pojavile su se brojne optužbe o njegovom ponašanju, uključujući i navode o vezama sa manekenkama, porno-zvezdama i drugim ženama, kao i glasine o burnom privatnom životu tokom braka sa Sarom Ferguson.

Skandal je dodatno produbljen nakon otkrića o njegovom odnosu sa Epstajnom, zbog čega je 2011. bio primoran da napusti funkciju specijalnog trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva.

Na svoj 66. rođendan Endru je priveden pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi, odnosno zbog navodnog deljenja poverljivih informacija sa Epsteinom tokom svog mandata.

On je negirao sve optužbe.

U zvaničnom saopštenju, kralj Čarls III je poručio da kraljevska porodica pruža „punu podršku i saradnju“ nadležnim organima tokom istrage, naglašavajući da „zakon mora da ide svojim tokom“.

Kurir.rs/DailyMail