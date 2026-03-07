Slušaj vest

Prva epizoda serije "Izvor" emituje se večeras od 20.00 sati na Prvom programu RTS. Među glavnim glumica je i Sloboda Mićalović jedna od miljenica publike.

Sloboda je prepoznatljiva po svojoj tamnoj, ravnoj kosi. A ovakvu frizuru ima maltene kroz celu karijeru. Međutim, za ulogu u seriji odlučila se na promenu i sve oduševila.

Glumica je odstupila od svog standarnog stila, te ima drastično svetlije tonove te na prvi pogled su svi začuđeno gledali u tv ekran.

Sloboda Mićalović u seriji Izvor. Foto: Promo

- Sigurno već sedam-osam godina nisam sarađivala s Milanom Karadžićem i nekako baš sam vesela ušla u ovaj projekat. Dao mi je ulogu koja je u isto vreme vrlo duhovita i vrlo tragična i neočekivana za mene... Prosto nisam baš prva lopta za ovu ulogu i baš se radujem - izjavila je glumica Sloboda Mićalović o radu na seriji.

Foto: Promo

Glavne uloge igraju: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović.

Ovako je izgledalo snimanje serije Izvor:

1/6 Vidi galeriju Serija Izvor snimanje Foto: Gordan Jović, RTS

Iza serije "Izvor" stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, direktor serije Jovana Mijović. Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.