Slušaj vest

Kori Parker umro je u 60. godini. Njegova tetka Emili Parker saopštila je tužnu vest. Glumac je preminuo prošlog četvrtka u svom domu u Memfisu. Bolovao je od raka. Nije rečeno koja vrsta raka je bila u pitanju, navodi TMZ.

Karijeru je počeo sredinom osamdesetih, glumio je u "Friday the 13th Part V: A New Beginning.", a onda odigrao manju ulogu u kultnom filmu "9 1/2 Weeks". Dobio je zatim 1992. ulogu u sitkomu "Flying Blind".

U seriji "Will & Grace" igrao je dečka glavne junakinje (Debra Mesing). Niz svojih uloga nastavio je u sledećim ostvarenjima: "Biloxi Blues," "White Palace," "Love Boat: The Next Wave," "Nashville,"i "Blue Skies."

U kasnijim godinama, radio je kao učitelj glume pa je svoje iskustvo prenosio na ekipu serija "Sun Records" i "Ms. Marvel".

Njegova majka Roki Parker bila je poznata glumica. Preminula je 2014. u 74. godini. Od 1987. do 1994. bila je u braku sa Patrikom Dempsijem i taj brak je bio prilično skandalozan. Demspi je bio očuh Koriju Parkeru, a rođeni su iste godine, prenosi Blic žena.

Roki Parker je sina Korija dobila sa suprugom Džonom Hasom. Iza sebe je ostavila i ćerku Nole i sina Dejvida, koji se bave glumom.

Video: Sahrana frizera Maetije Radulovića