Glumica Nina Nešković je izgovorila je sudbonosno „da“, a vest o njenom venčanju izazvala je veliku pažnju javnosti i njenih obožavalaca.

Iako je poznato da privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, njena koleginica Nela Mihailović podelila je na Instagramu trenutke njenog najradosnijeg dana.

Foto: Printscreen/ Instagram/ nelamihailovic

Nina Nešković je s partnerom sudbonosno "da" izgovorila u opštini, a blistala je u belom odelu, dok je mladoženja imao krem sako i tamne pantalone.

"Moj anđeo, moja Niki i njen najlepši dan", napisala je Nela Mihailović u opisu fotografije s venčanja Nine Nešković.

Foto: Printscreen/ Instagram/ nelamihailovic

Glumica je tokom prethodnih godina izgradila zapaženu karijeru na televiziji i u pozorištu. Publika ju je zapamtila po ulogama u popularnim domaćim serijama poput "Radio Mileve", gde je glumila Suki, "Državni službenik", "Močvara", "Klan", ali i po angažmanu na pozorišnoj sceni, gde je ostvarila niz upečatljivih uloga.

U galeriji pogledajte fotografije Nine Nešković:

1/6 Vidi galeriju Nina Nešković Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

Rođena u Beogradu 1992. godine, diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a prvu značajniju pažnju publike privukla je ulogama u televizijskim projektima i predstavama koje su joj donele status jedne od zapaženijih glumica mlađe generacije.

Bliska s Nelom Mihailović

Nina Nešković je u intervjuu za Kurir nedavno govorila o tome koliko je bliska s kolegincom Nelom Mihailović, te istakla da joj je ona uzor.

Nina Nešković i Nela Mihailović Foto: Marija Mladjen/ATAImages

- Nela je uzor, podrška, prijatelj, kolega, partner, sve! Naše prijateljstvo se gradilo s vremenom, projekti su nas spojili, ali odranije gajim poštovanje i divljenje prema njoj, mnogo pre nego što sam imala sreću da radimo zajedno. Prvi put kad smo se srele na setu imala sam veliku tremu. Međutim, zbog njene neposrednosti i dobrote koju širi, već posle nekoliko minuta shvatila sam da je nemoguće osećati se neprijatno u njenom društvu. Ona je redak čovek u ovom poslu za koga nikad nećete čuti nijednu ružnu reč, bilo od kolega bilo od ekipe s kojom radi. To je Nela Mihailović.

Bila u vezi s Petrom Strugarom

Inače, Nina Nešković i Petar Strugar ranije su bili u ljubavnom odnosu. Zavoleli su se preko posla. Njihova ljubav započela je na pozorišnim daskama.

U galeriji pogledajte fotografije Nine Nešković i Petra Strguara dok su bili u vezi:

1/5 Vidi galeriju Petar Strugar i Nina Nešković Foto: printscreen/instagram/p_strugar, printscreen/instagram/p-strugar, Marija Mlađen/ATAImages

Veza između dvoje glumaca privukla je pažnju javnosti, posebno nakon što su se prvi put zajedno pojavili na dodeli "Zlatne antene".

Iako su retko viđeni u javnosti i na društvenim mrežama, Strugar je znao na njima važne datume da se oglasi na Instagramu. Ova veza nije dugo trajala.

