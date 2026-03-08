Slušaj vest

Na društvenim mrežama se poslednjih dana širi priča da je Hari Stajls u svojoj novoj pesmi "Paint By Numbers"navodno "pozajmio" deo melodije iz popularne srpske pesme "Lutka" benda S.A.R.S. U viralnoj objavi na TikToku korisnici upoređuju pesme, tvrdeći da su vrlo slične.

Iako za sada nema zvaničnih optužbi za plagijat, niti su se muzičari oglasili, poređenja su izazvala veliku raspravu među fanovima, posebno na Balkanu.

"Mislila sam da sam jedina koja je čula Lutku", "OMG", "Je l' ovo moguće?" i "Ajmo sad lepo tužbu", neki su od komentara.

O pesmi "Paint By Numbers"

Pesma "Paint By Numbers" objavljena je 6. marta 2026. kao deo četvrtog studijskog albuma Harija Stajlsa "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", koji je ujedno njegov prvi album nakon vrlo uspešnog "Harry’s House" iz 2022. godine.

Reč je o emotivnoj pop baladi s akcentom na akustičnoj gitari i jednostavnoj melodiji, kakve Stajls često uključuje u svoje solo projekte. Upravo zbog tog minimalističkog zvuka neki korisnici društvenih mreža su počeli da upoređuju pesmu s regionalnim hitom "Lutka" benda S.A.R.S.

Pevač je svetsku slavu stekao kao član benda One Direction, a nakon raspada grupe izgradio je vrlo uspešnu solo karijeru s hitovima poput "Sign of the Times", "Watermelon Sugar" i "As It Was".

Hit beogradskog benda

S druge strane, "Lutka" je jedna od najpoznatijih pesama beogradskog benda S.A.R.S., čiji je frontmen pevač Žarko Kovačević. Iako je snimljena krajem 2000-ih, široku popularnost stekla je nakon objave na albumu "Kuća časti" iz 2013. godine.

Balada je godinama među najslušanijim regionalnim ljubavnim pesmama i često se svira na venčanjima uz prvi mladenački ples.

Neki korisnici društvenih mreža tvrde da upravo njena prepoznatljiva melodija podseća na stajlsovu novu pesmu, ali za sada nema potvrde da između njih postoji stvarna autorska veza.

