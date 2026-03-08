Slušaj vest

Glumac Nebojša Kundačina (64) u braku je sa 32 godine mlađom koleginicom Marijom, a njihov odnos je veoma interesantan javnosti. Sada se glumica pohvalila i pokazala romantičan poklon koji je dobila od supruga.

Marija je na Instagramu objavila fotografiju velikog buketa cveća sa posebnom posvetom od supruga.

Foto: Printscreen/ Instagram/ marijamajakundaciina

"Devet godina ljubavi, Maja i Nebojša", pisalo je u poruci koju je glumica dobila uz cvetni aranžman.

Zavoleli se dok je bila na fakultetu

Podsetimo, Nebojša i Marija su se upoznali 2017. godine, a venčali dve godine kasnije. Njihova ljubav započela je tokom Marijinog studiranja glume, kada je pisala seminarski rad inspirisan Nebojšinim izvođenjima.

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju", prenosi Blic, a i Nebojša je otkrio šta ga je fasciniralo kod Marije.

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - ispričao je glumac.

