Olivera Viktorović snimljena je na aerodromu Nikola Tesla, gde je sletela sa suprugom, koga dosad nismo viđali u javnosti.

Glumica koju smo gledali u kultnim srpskim serijama i filmovima bila je, kako je rekla okupljenim medijskim ekipama, na odmoru, mada nije otkrila destinaciju s koje se vratila, prenosi Mondo, koji ju je i usnimio na aerodromu.

S njom je bio njen suprug, koga gotovo nikad ne viđamo u javnosti. Iako umorna, glumica je bila nasmejana i ljubazno se javila prisutnim predstavnicima medija.

U video prilogu pogledajte kako izgleda muž Olivere Viktorović:

Kako je postala nudista

Olivera Viktorović je svojevremeno otkrila da je nudista i objasnila kako je do toga došlo.

"Jesam nudista. Krenulo je bez veze. Krenulo je tako što sam kao mlada imala neku hroničnu upalu levog jajnika, tako mi je bar rekao doktor i posavetovao me je da sunčam intimni deo, jajnike... I ja sam odlazila na Mljet, tu onako možeš da se opustiš, i onda sam tu počela i videla lepotu toga", ispričala je glumica za Hype.

U galeriji pogledajte fotografije Olivere Viktorović:

Dodala je i zdravstveni razlog za svoj izbor: "Bez mokrog kostima, mokar kostim šteti jajnicima i ženskom organizmu... I tako sam postala nudista, ali tamo gde moram da se kupam u kostimu, kupam se, ali volim nudističku plažu jer mi prija da nisam u mokrom kostimu, da ne moram da trčim da se presvlačim. Osećam se prirodnije i prija mi sunce i voda na taj način".

Sa kim odlazi na nudističke plaže

Na pitanje da li posećuje nudističke plaže sama ili u društvu, Olivera je rekla: "Sa decom dok su bila mlađa, kao klinci su bili sa mnom. Moj muž ne ide na plažu, on peca uglavnom. Sama idem".

Aktivna i u sedmoj deceniji

Olivera Viktorović na Instagramu često deli fotografije u kupaćem kostimu, a i u svojoj sedmoj deceniji može se pohvaliti zategnutim i zdravim telom. Njen pristup prirodnom načinu života i opuštanju na plaži pokazuje da godine nisu prepreka za uživanje u suncu i vodi.

