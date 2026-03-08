Slušaj vest

Godinama se nagađa da su odnosi između Kerolin Beset Kenedi i njene zaove Kerolajn Kenedi bili napeti, naročito na dan venčanja s Džonom F. Kenedijem Mlađim. Međutim, bliska prijateljica para sada tvrdi da je stvarnost bila potpuno drugačija.

Saša Čermajef, prijateljica Džona Kenedija Mlađeg iz detinjstva, progovorila je o dugogodišnjim glasinama o navodnoj napetosti između Kerolin Beset i Kerolajn Kenedi. U razgovoru za Page Six osvrnula se i na prikaz njihovog odnosa u seriji "Love Story", koja je nedavno izazvala nove rasprave o porodičnim odnosima Kenedijevih.

Bez napetosti na venčanju

Čermajef priznaje da su ljudi znali da među dvama parovima – Džonom i Kerolin i Kerolajn i njenog supruga Edvina Šlosenberga – postoji određena napetost. "Ljudi su znali da je između ta dva para postojala određena napetost", rekla je Čermajef, dodajući da se to na samom venčanju nije osećalo.

"To se jednostavno nije videlo na venčanju", objasnila je.

Intimno venčanje održano je u septembru 1996. na udaljenom ostrvu uz obalu američke savezne države Džordžije, a prisustvovalo je svega 40 zvanica. Prema rečima Čermajef, svi su se tog dana ponašali "najbolje moguće" i jednostavno su bili srećni zbog mladenaca. "U tom trenutku nije bilo nikakvog osećaja napetosti. Jednostavno ga nije bilo", naglasila je.

Ko je zapravo pomagao mladi

Iako je Kerolajn Kenedi bila Kerolinina kuma, Čermajef se prisetila da su većinu organizacijskih i "devojačkih" zadataka preuzele članice mladine porodice – majka En Mesina Friman i sestre Lisa i Loren Beset. Uz njih su uz Kerolin na dan venčanja bile i bliske prijateljice Džesika Vajnstin, Džuls Birnbaum i dizajner Narciso Rodrigez, koji je osmislio njenu venčanicu.

Na pitanje da li je Kerolajn preuzela neke od tipičnih dužnosti deveruše, Čermajef je odgovorila: "Nisam sigurna da je uopšte morala da radi takve stvari. Mislim da je Kerolin imala svoje ljude oko sebe."

Prema njenim rečima, Kerolajn je većinu vikenda pre venčanja provodila brinući se o svojoj deci – Rouz, Tatjani i Džeku – koju ima sa suprugom Edom Šlosbergom. Tatjana je, podsetimo, preminula u decembru 2025. nakon borbe s rakom.

Serija koja je ponovo pokrenula glasine

Priča o navodnim tenzijama ponovo je postala aktuelna nakon što ih je dramatizovala serija "Love Story", koju potpisuje producent Rajan Marfi.

U jednoj epizodi prikazan je hladan susret Kerolin (glumi je Sara Pidžon) i Kerolajn (Grejs Gamer), dok druga epizoda prikazuje i svađu oko planova za venčanje. U seriji Kerolin objašnjava da želi malo i intimno venčanje kako bi izbegla "Kenedi spektakl", na šta joj Kerolajn odgovara da nije bila uključena ni u jednu odluku. U drugoj sceni Kerolin govori sestri Loren da je Kerolajn odabrala za kumu kako bi se osećala važnom.

"Ne mogu da uđem u svoj brak s tim da mi ona zamera", kaže Kerolin u seriji, dodajući da se boji kako će Kerolajn osećati da joj "uzima jedinu porodicu koju ima".

"Samo izmišljaju"

Čermajef kaže da seriju uopšte ne želi da gleda, ponajviše zato što govori o njenim pokojnim prijateljima koji su poginuli u avionskoj nesreći 16. jula 1999. Podsetimo, Džon F. Kenedi Mlađi i Kerolin Beset Kenedi poginuli su kada se njihov mali avion srušio u more kod obale Masačusetsa.

"Kako ja to vidim, seriju rade ljudi koji ih nikada nisu upoznali, nisu ih poznavali i jednostavno izmišljaju priču kako im odgovara", rekla je. Predstavnici Kerolajn Kenedi zasad nisu odgovorili na upit za komentar.

