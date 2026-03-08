Slušaj vest

Iako su oboje decenijama prisutni na domaćoj javnoj sceni i uživaju veliku popularnost u svojim profesijama, veza između pevačice Ivane Peters i glumca Vuka Kostićadugo je bila potpuno nepoznata javnosti. Informacija o njihovoj kratkotrajnoj romansi iz mlađih dana postala je medijski aktuelna tek nakon što je pevačica prisetila te ljubavi.

Foto: Damir Dervišagić



Detalji o ovom odnosu otkriveni su tokom gostovanja Ivane Peters u emisiji "Amidži šou". Odgovarajući na pitanje voditelja o osobama sa javne scene koje su joj se udvarale, pevačica je navela ime poznatog glumca. Tom prilikom je objasnila da su simpatije bile obostrane i da su u jednom periodu u prošlosti ostvarili emotivnu vezu. Pevačica je naglasila da se to dogodilo davno, te da svoj privatni život inače uspešno skriva od medija.

- Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac pre svega, jedino što ne volim što ide u lov. Pozdrav za njega. Sve dobro krijem, ovo je dovoljno što sam rekla. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je Ivana.

Foto: Predrag Pešić

Pevačica i glumac imali su kontakte tokom snimanja filma "Apsolutnih sto". On je tu igrao glavnu uloga, a Ivana otpevala naslovnu numeru "Kraj".

Vuk Kostić na domaćoj javnoj sceni decenijama važi za jednog od najvećih zavodnika i nosi nezvaničnu titulu "večitog neženje". Njegov ljubavni život je uvek privlačio veliku pažnju medija, a on sam nikada nije krio da voli jake, ostvarene žene, ali i da izuzetno ceni prirodnu lepotu. Ljubio je glumice Bojanu Stefanović, Jelisavetu Orašanin i voditeljku Anu Mihajlovski.

