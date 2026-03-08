Slušaj vest

Dejana Bačko, poznata i kao "devojka sa krilima", izašla je iz bolnice u kojo je bila kada su joj otkrivene komplikacije u trudnoći, nakon čega je morala da donese najtežu odluku.

Ona se obratila javnosti i otkrila kako se sada oseća:

"Otečena sam od lekova, ali sam dobro. Hvala svima", napisala je Dejana na Instagramu.

Njen suprug Marko joj je pružio veliku podršku, posebno na ovaj dan koji je posvećen svim ženama.

Podsetimo, ona je u petak objavila tužnu vest koju je podelila sa svojim fanovima:

- Moramo da podelimo sa vama jednu tužnu vest – izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave reči za ovakve trenutke. Ipak, zahvalni smo što su lekari na vreme videli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svetu ne bih poželela isti put.

U isto vreme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelepu devojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podseća koliko je život dragocen. Ostaće nam jedno tiho sećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli. Hvala vam svima na podršci. - navela je Dejana u svojoj objavi.