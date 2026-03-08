Slušaj vest

Pop zvezda Britni Spirs navodno je bila sama u mesecima pre nedavnog hapšenja zbog vožnje u alkoholisanom stanju, nakon što je okončala vezu sa bivšim partnerom Polom Solizom, koji ima kriminalnu prošlost.

Prekid pre skandala

Prema navodima medija, pevačica (44) raskinula je sa Solizom nekoliko meseci pre incidenta koji se dogodio ove nedelje u Ventura County. Njihova veza je, kako se tvrdi, godinama bila turbulentna, čas su raskidali, čas se mirili, otkako su se upoznali na zabavi u hotelu u avgustu 2023.

Izvori tvrde da su problemi u vezi počeli da izbijaju na površinu, što je dovelo do sporazumnog raskida.

„Polova posvećenost deci, iako za svaku pohvalu, oduzimala je vreme koje je Britni želela da provodi nasamo sa njim“, naveo je izvor.

Pevačica je, navodno, pokušavala da izgradi odnos i sa njegovom decom, čak ih je primala u svoj dom, ali je na kraju imala utisak da joj partner ne posvećuje dovoljno pažnje.

Kontroverzna prošlost partnera

Soliz je ranije imao problema sa zakonom. U decembru 2020. uhapšen je zbog posedovanja vatrenog oružja i municije kao osuđivano lice. Priznao je krivicu, nakon čega je dobio dve godine uslovne kazne i odslužio 90 dana zatvora.

Njegov dosije uključuje i prekršaje poput ugrožavanja deteta i vožnje bez dozvole.

Britni i Pol su prvi put raskinuli u julu 2024, a zatim su obnovili romansu u februaru naredne godine. Međutim, ponovo su se razišli nekoliko meseci kasnije i od tada navodno nisu viđeni zajedno.

Hapšenje zbog opasne vožnje

Incident se dogodio u sredu uveče na auto-putu Highway 101, gde je policija pratila automobil gotovo sat vremena.

Pevačica je navodno vozila kabriolet BMW i primećena je kako naglo koči i prelazi iz trake u traku, a automobil je imao i pokvareno zadnje svetlo. Policija ju je zaustavila oko 21:13, nakon čega je privedena zbog sumnje da je vozila pod dejstvom alkohola.