Sofija Vergara u društvu misterioznog muškarca: Glumica sa bujnim dekolteom prošetala Parizom, ali ovaj detalj nikome nije promakao
Glumica Sofija Vergara viđena je kako stiže u poznati restoran u Parizu u društvu misterioznog muškarca.
Zvezda serije "Modern Family" za večernji izlazak odabrala je elegantnu crnu satensku haljinu koju je kombinovala sa dugim crnim kaputom i visokim crnim štiklama.
Sofija Vergara sa misterioznim muškarcem:
Sofija je svoj sofisticirani stajling upotpunila malom crnom pismo-tašnom, čime je zaokružila glamurozni izgled dok je ulazila u popularni pariski restoran.
Muškarac koji se nije odvajao od nje je svima privukao pažnju, te su se svi pitali da li je to njen novi partner ili pak možda član obezbeđenjena. S obzirom na to da fatalna glumica dugo nije bila u vezi, od kada je raskinula višegodišnju ljubav sa kolegom Džoom Manganijelom, njeni fanovi su se ponadali da je pronašla novu sreću.