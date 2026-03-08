Slušaj vest

Glumica Sofija Vergara viđena je kako stiže u poznati restoran u Parizu u društvu misterioznog muškarca.

Zvezda serije "Modern Family" za večernji izlazak odabrala je elegantnu crnu satensku haljinu koju je kombinovala sa dugim crnim kaputom i visokim crnim štiklama.

Sofija Vergara sa misterioznim muškarcem:

Sofija Vergara sa misterioznim muškarcem u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sofija je svoj sofisticirani stajling upotpunila malom crnom pismo-tašnom, čime je zaokružila glamurozni izgled dok je ulazila u popularni pariski restoran.

dzo-manganijelo-sofija-vergara-profimedia0236816823.jpg
Sofija i Džo Foto: Stewart Cook / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muškarac koji se nije odvajao od nje je svima privukao pažnju, te su se svi pitali da li je to njen novi partner ili pak možda član obezbeđenjena. S obzirom na to da fatalna glumica dugo nije bila u vezi, od kada je raskinula višegodišnju ljubav sa kolegom Džoom Manganijelom, njeni fanovi su se ponadali da je pronašla novu sreću.

Ne propustitePop kulturaSofija Vergara pokorila Pariz u čipki i svili: Kad se pojavila na Nedelji mode, svi su samo u nju gledali
Sofija Vergara na premijeri dokumentarca Paris Hilton
Pop kulturaSve je bilo spremno za Paris Hilton, a onda je stigao dekolte Sofije Vergare: Glumica bujnim poprsjem skrenula pažnju s dokumentarca
Paris Hilton na promociji svog dokumentarca
ŽenaNe odriče se ni slatkiša: Sofija Vergara (53) otkrila kako održava savršenu liniju bez dijeta!
Sofija Vergara
Pop kulturaSofija Vergara otkrila dvorište iz bajke: Tajna je u jednoj boji koja menja sve
sofija-vergara0835586366.jpg

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV