Posthumno objavljeni memoari "From Here to the Great Unknown" donose nove i intimne detalje iz života Lise Meri Prisli, ali i iz odnosa s njenim bivšim suprugom, legendarnim pevačem Majklom Džeksonom. Knjiga otkriva niz dosad nepoznatih trenutaka iz njihove veze, uključujući i iznenađujuću tvrdnju da je Džekson, kada su započeli romansu, imao 35 godina i još uvek bio nevin.

U memoarima Lisa Meri opisuje kako joj je Džekson u jednom trenutku priznao svoja osećanja te je zamolio da napusti tadašnjeg supruga. Nakon što je Prisli rekla tadašnjem mužu da joj je Majkl priznao svoju ljubav i zamolio je da ostavi muža i da se uda za njega, Lisa Meri piše da ju je Majkl već nazvao i pitao je li rekla mužu.

Nakon što je njen muž odlučio da se razvedu, Majkl joj je poverio nešto što ju je posebno iznenadilo. “Rekao mi je da je još uviek nevin. Mislim da je poljubio Tatum O’Neal i da je imao nešto s Bruk Šilds, što nije bio fizički, osim poljupca, rekao je da se i Madona jednom pokušala spetljati s njim, ali ništa se nije dogodilo”, napisala je.

Početak njihove veze

Lisa Meri je priznala da je u tom razdoblju bila nesigurna i oprezna zbog svega što se događalo.

“Bila sam prestrašena, jer nisam želela napraviti pogrešan potez”, otkrila je. Ipak, njihova veza ubrzo je dobila i fizičku dimenziju. “Ali kada me je odlučio prvi put poljubiti, jednostavno je to napravio”, priznaje ona.

“Sve je podsticao. Počele su se događati fizičke stvari, što me šokiralo. Mislila sam da možda nećemo učiniti ništa dok se ne venčamo, ali on rekao: Ne čekam!”, napisala je ona u knjizi. Memoari su dovršeni nakon njene smrti.

Lisa Meri Prisli preminula je 2023. godine pre nego što je uspela završiti knjigu.

Memoare je dovršila njena ćerka Rajli , koja je dodala vlastitu perspektivu na događaje iz života svoje majke. Knjiga tako kombinuje Lisina sećanja i Rajline refleksije o njihovoj obitelji i odnosima. “Mislim da je Majkl točno shvatio srž moje mame“, piše Rajli. “Htela ga je popraviti i osećala je da je neshvaćen, što joj je bilo vrlo poznato”, dodaje.

Lisa Meri Prisli i Majkl Džekson venčali su se 1994. godine, no njihov brak trajao je samo dve godine. Razveli su se 1996., navodeći nepomirljive razlike kao razlog prekida. Njihova veza i danas izaziva veliko zanimanje javnosti, a memoari donose novi pogled na jedan od najneobičnijih odnosa u svetu slavnih.

