Muzičar je bio istaknuta figura kontrakulture i legendarno je predvodio antiratni performans na Vudstok Festivalu,
Tuga
Umro legendardni roker: Imao je neizlečivu bolest
Slušaj vest
Legendarni muzičar Kantri Džo MekDonald, frontmen 1960-ih grupe Country Džo and the Fiš, preminuo je u 84. godini.
Muzičar je izgubio život zbog komplikacija izazvanih parkinsonovom bolešču, a porodica je saopštila: „Duboko smo potreseni što javljamo da je Kantri Džo MekDonald preminuo juče, 7. marta, u 84. godini, u Berkliju. Bio je okružen porodicom.“
Muzičar je bio istaknuta figura kontrakulture i legendarno je predvodio antiratni performans na Vudstok Festivalu, gde je izveo kultni hit „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag“, uključujući čuveni „Fish Cheer“.
Njegova smrt označava kraj jedne ere psihodeličnog roka i aktivizma 1960-ih.
Reaguj
Komentariši