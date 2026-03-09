Slušaj vest

Policiјski službenici iz policiјske uprave Los Anđelesa reagovali su na priјave o pucnjavi kuće na Beverli Hilsu u nedelju i saopštila da je osumnjičena privedena.

CNS News prenosi da je kuća na koju su ispaljeni meci u vlasništvu pop zvezde Rijane, koja se u tom trenutku nalazila u kući. Na licu mesta su pronađene čaure od automatske puške, a mediji su pokazali i rupe u ogradi i fasadi vile.

Ubrzo je uhvaćena i privedena.

Kurir.rs/Mondo

Ne propustitePop kulturaOtkrili je kad je imala 15 godina, a onda se popela na vrh sveta i postala milijarderka: Ono što je Rijana uradila zauvek je promenilo industriju
rijana-profimedia0773203465.jpg
Pop kulturaRijana otišla u nabavku, pazarila namirnicu koju Srbi jedu svakog dana: Ima svog ličnog kuvara, a evo kakva je van scene
Rijana
Pop kulturaRijanu udarila vrata jer ih telohranitelj nije pridržao: Zbog njene reakcije nastao haos na mrežama, video munjevito preplavio internet
Rijana i ASAP Roki
Pop kultura10 godina nije objavila ni pesmu, fanovi joj pucaju po šavovima od iščekivanja, a ona najavljuje četvrto dete
Rijana u novoj reklami fotosesiji za kolekciju 'Savage x Fenty' za Dan zaljubljenih
Pop kulturaTransrodna ćerka Ilona Maska je novo lice Rijaninog brenda: Promenila pol, odrekla se oca i preti da postane ozbiljna zvezda
Vivijan Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska
Pop kulturaRijanine nove fotke nisu za one sa slabim srcem: Pevačica pokazala liniju tri meseca nakon porođaja i svi su zapanjeni
Rijana