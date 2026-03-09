Na Rijaninu kuću u Beverli Hilsu ispaljena "kiša metaka", prenose američki mediji.
PUCANO NA RIJANINU KUĆU: Pevačica bila unutra s porodicom, rafale iz automatske puške sejala žena (30)?! (VIDEO)
Policiјski službenici iz policiјske uprave Los Anđelesa reagovali su na priјave o pucnjavi kuće na Beverli Hilsu u nedelju i saopštila da je osumnjičena privedena.
CNS News prenosi da je kuća na koju su ispaljeni meci u vlasništvu pop zvezde Rijane, koja se u tom trenutku nalazila u kući. Na licu mesta su pronađene čaure od automatske puške, a mediji su pokazali i rupe u ogradi i fasadi vile.
Ubrzo je uhvaćena i privedena.
