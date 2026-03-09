Slušaj vest

Kuća svetske muzičke zvezde Rijane (38) u Los Angeles bila je meta pucnjave dok se pevačica nalazila u njoj, prenose američki mediji.

Prema izveštajima, žena u tridesetim godinama uhapšena je na licu mesta nakon što je iz automobila ispalila više hitaca prema luksuznoj vili pevačice. Srećom, Rijana nije povređena u incidentu.

Još uvek nije poznato da li je u trenutku pucnjave u kući bio i njen partner, reper Ejsap Roki, kao ni njihova deca – RZA, Riot Rouz i Roki.

Rijana, Asap Roki Foto: Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žena uhapšena nakon pucnjave

Policija je na mestu događaja privela osumnjičenu ženu staru oko 30 godina. Istražitelji trenutno pokušavaju da utvrde motiv napada, koji za sada nije poznat.

Fotografije sa mesta događaja prikazuju policijsku traku postavljenu ispred luksuzne nekretnine, dok su pripadnici policije Los Angeles Police Department obezbedili šire područje oko kuće.

Luksuzna vila vredna 14 miliona dolara

Rijana i njen partner Ejsap Roki žive u vili vrednoj oko 14 miliona dolara, koju su kupili 2021. godine. Kuća ima otvoreno dvorište, bazen i nalazi se u prestižnom delu grada.

Foto: screenshot YT/Foxla, AP/Jordan Strauss

Zanimljivo je da se vila nalazi prekoputa kuće legendarnog muzičara Pola Mekartnija.

Visoke žive ograde obezbeđuju potpunu privatnost ovoj luksuznoj nekretnini sa pet spavaćih soba i sedam kupatila, skrivajući je od pogleda sa ulice.

Komšiluk pun svetskih zvezda

Ovo elitno naselje dom je brojnih poznatih ličnosti iz sveta zabave, među kojima su i Maraja Keri i Madona.

Istraga o incidentu je i dalje u toku, a policija pokušava da utvrdi šta je dovelo do pucnjave ispred kuće jedne od najpoznatijih muzičkih zvezda na svetu.

