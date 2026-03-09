Slušaj vest

Kada se pojavio u trenerci fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, poznati holivudski glumac Benisio del Toro privukao je veliku pažnju javnosti. Ovaj umetnik, koji je nedavno nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg sporednog glumca za film "Jedna bitka za drugom", i ranije je znao da se pojavi u sličnom izdanju.

Gostovanje u podkastu izazvalo reakcije na društvenim mrežama

Benisio del Toro bio je gost podkasta Bekstejdž, a na snimanje emisije stigao je upravo u trenerci reprezentacije Bosne i Hercegovine. Snimak iz studija brzo se proširio na Instagramu, gde je izazvao brojne komentare, najviše zbog garderobe koju je glumac nosio.

Tokom razgovora u emisiji govorio je o saradnji sa Leonardom Dikaprijem u pomenutom filmu. Ipak, publici iz regiona više pažnje privukao je njegov sportski stajling nego sama filmska priča.

"Molim da se Benisiju pošalje VIP karta za utakmicu", "Brate, ti si brat naš", "Hvala što nosiš tu trenerku", poručivali su korisnici društvenih mreža.

Trenerku nosio i ranije u Los Anđelesu

Ovo nije prvi put da se Benisio del Toro pojavljuje u opremi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Još 2016. godine primećen je kako u istoj trenerci šeta ulicama Los Anđelesa.

Pretpostavlja se da njegova povezanost sa ovom reprezentacijom datira iz 2015. godine, piše Radio Sarajevo.

Veza sa Sarajevom i filmskim festivalom

Te godine Benisio del Toro boravio je u Sarajevu, gde je bio gost Sarajevo film festivala. Tom prilikom uručen mu je Počasno srce Sarajeva, jedno od najznačajnijih priznanja koje se dodeljuje na ovom festivalu. Mnogi smatraju da upravo od tada datira njegova posebna naklonost prema Bosni i Hercegovini.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor