Bruklin Bekam nije prisustvovao reviji svoje majke Viktorije Bekam tokom Nedelje mode u Perizu, što je ponovo podstaklo priče o porodičnom razdoru.

Modna dizajnerka je 6. marta predstavila kolekciju za jesen 2026, a podršku su joj pružili suprug Dejvid Bekam i troje mlađe dece, Romeo, Kruz i Harper.

Bekamovi na reviji u Parizu Foto: Profimedia/Instagram/victoriabeckham

Bruklin i njegova supruga Nikola Pec Bekam bili su primetno odsutni sa događaja.

Ovo nije prvi put da Bruklin nije prisustvovao majčinim modnim prezentacijama, dok su Viktorija i Dejvid javno čestitali sinu 27. rođendan porukama na društvenim mrežama.

Podsetimo, porodične tenzije dodatno su pojačane nakon Bruklinovih objava u januaru, u kojima je tvrdio da ne želi medijsko mešanje u privatne porodične odnose i da nema nameru da se pomiri sa roditeljima.

Uprkos tome, njegova supruga je povodom rođendana objavila emotivnu poruku, ističući svoju ljubav i podršku.

(Kurir.rs/Najžena)

