Bruklin Bekam nastavlja surovo da ignoriše roditelje: Prvo im nije odgovorio na čestitku, a sada se nije pojavio na važnom događaju za njegovu mamu!
Bruklin Bekam nije prisustvovao reviji svoje majke Viktorije Bekam tokom Nedelje mode u Perizu, što je ponovo podstaklo priče o porodičnom razdoru.
Modna dizajnerka je 6. marta predstavila kolekciju za jesen 2026, a podršku su joj pružili suprug Dejvid Bekam i troje mlađe dece, Romeo, Kruz i Harper.
Bruklin i njegova supruga Nikola Pec Bekam bili su primetno odsutni sa događaja.
Ovo nije prvi put da Bruklin nije prisustvovao majčinim modnim prezentacijama, dok su Viktorija i Dejvid javno čestitali sinu 27. rođendan porukama na društvenim mrežama.
Podsetimo, porodične tenzije dodatno su pojačane nakon Bruklinovih objava u januaru, u kojima je tvrdio da ne želi medijsko mešanje u privatne porodične odnose i da nema nameru da se pomiri sa roditeljima.
Uprkos tome, njegova supruga je povodom rođendana objavila emotivnu poruku, ističući svoju ljubav i podršku.
(Kurir.rs/Najžena)
