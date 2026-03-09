Slušaj vest

Glumac Kevin Kostner (71) viđen je u Las Vegasu u prisnom razgovoru s 29-godišnjom manekenkom Bruks Nejder tokom proslave otvaranja ekskluzivnog kluba Zero Bond.

Njih dvoje su fotografisani kako sede jedno pored drugog na VIP večeri u restoranu hotela i kazina Wynn, gde je Nejder nosila glamuroznu haljinu, a Kostner crno odelo.

Iako nisu poznati detalji njihovog poznanstva, sve ukazuje na prijateljski razgovor, iako mediji spekulišu o mogućoj romansi. Nejder se događaju pridružila i njena mlađa sestra Sara Džejn Nejder. Zabava je bila ograničena na 20 gostiju, među kojima su bili i Gvinet Paltrou, Orlando Blum...

Klub su ranije posećivale poznate ličnosti poput Tejlor Svift, Kim Kardašijan i Bruksinog bivšeg partnera Toma Brejdija.

1/4 Vidi galeriju Bruks Nejder u providnoj suknji na rođendanskoj žurci Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kostner je nedavno bio u vezi s Keli Nunan Gores (46), a ranije je bio u braku s Kristin Baumgartner, s kojom ima troje dece.

Bruks Nejder je ranije izlazila sTomom Brejdijem i profesionalnim plesačem Glebom Savčenkom. Spekulisalo se i kako je manekenka u istom periodu spavala sa dva poznata tenisera Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom, kako je pisao ranije Page Six.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu z Vrnjačkoj Banji