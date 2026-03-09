Slušaj vest

Nikola Pelc Bekam imala je zapaženo gostovanje u finalu prve sezone serije "The Beauty", u kom je odala počast kultnoj ulozi Izabele Roselini iz filma "Death Becomes Her" (Smrt joj lepo stoji). Finale je time zaokružilo zanimljiv krug jer i sama Roselini glumi u seriji, a njena uloga iz crne komedije iz 1992. često se pominjala tokom cele sezone.

***Upozorenje: U nastavku su spojleri finala serije "The Beauty"

S obzirom na to da iza serije stoji proslavljeni producent Rajan Marfi, ne čudi što je finale bilo prepuno preokreta. Poslednju epizodu potpisuju Marfi i koautor Metju Hodžson.

Ona započinje šokantnim prizorom u kom sinovi Tajgo i Ganter protiv njene volje ubrizgavaju supstancu za ulepšavanje svojoj majci Freni, koju glumi Roselini. Reč je o supstanci koju je stvorio njen suprug Bajron, kog tumači Ešton Kučer, a Freni je sada primorana da prođe kroz fizičku transformaciju kojoj se odlučno protivila.

Kada se Freni ponovo pojavi, u toj verziji lika glumi Nikola Pelc Bekam. Odevena je u oskudni kostim ukrašen draguljima koji veoma podseća na onaj koji je Roselini nosila u filmu "Death Becomes Her", crnoj komediji o napitku koji obećava večnu mladost.

Za razliku od supruga i sinova, koji su svi prošli kroz sličan tretman, Freni je užasnuta onim što joj se dogodilo. "Osećam se kao zarobljenica u telu koje nije moje. Sve za šta sam radila, sve što sam zaslužila, moji ožiljci, moje strije, godine koje sam nosila, sve mi je to oduzeto", govori Bajronu.

Foto: FX Networks / Ferrari / Profimedia

"Bila sam pravo umetničko delo", dodaje kasnije, očajavajući zbog transformacije, nakon čega razbija jedan od njihovih cenjenih antikviteta. Podigavši krhotinu s poda, Freni zatim prereže sebi vrat u pokušaju samoubistva. Kasnije se otkriva da je ipak preživela, te da Bajron radi na protivotrovu koji bi mogao da poništiti učinke supstance.

Posveta kultnom filmu

Vizualna posveta filmu "Death Becomes Her" rezultat je Marfijeve lične fascinacije filmom redatelja Roberta Zemekisa. Prema propratnom podkastu serije, Marfi ga je u bioskopu pogledao čak četiri puta kada je film tek izašao.

Sama Roselini nije bila svesna njegove velike naklonosti prema tom kultnom filmu dok su radili zajedno. "To mi nikada nije rekao", izjavila je iznenađeno.

O čemu se radi u seriji?

Serija "The Beauty" počela je s prikazivanjem 2025. Radnja prati svet u kom se pojavljuje tajanstvena polno prenosiva bolest koja zaraženima daje savršenu lepotu, ali ima smrtonosne posledice. Glavne uloge imajuu Evan Piters, Entoni Ramos, Džeremi Poup i Ešton Kučer.

Prethodne uloge Nikole Pelc Bekam

Gostovanje u seriji usledilo je nakon što se glumica proslavila ulogama u franšizi "Transformers: Age of Extinction" i u seriji "Bates Motel". Zapaženo je tumačila i Plejboj zečicu Doroti Straten u seriji "Welcome to Chippendales" iz 2022. godine. Njena poslednja uloga pre ove bila je u filmu "Lola", koji je takođe napisala i režirala.

U senci porodičnog sukoba

U međuvremenu se 31-godišnja glumica, udata za Bruklina Bekama, našla u centru porodičnog sukoba s njegovim roditeljima,Viktorijom Bekam i Dejvidom Bekamom, koji je dospeo u javnost u januaru.

Njen suprug Bruklin (27) je na svojim Instagram objavama izneo niz tvrdnji, izjavivši da njegovi roditelji pokušavaju da naruše njihov brak i da stoje iza negativnog publiciteta s kojim se par suočava od venčanja.

"Moja supruga i ja ne želimo život koji oblikuju imidž, mediji ili manipulacija. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu", napisao je tada Bruklin.

U nedeljama koje su usledile obe porodice su javno iskazivale podršku svojim članovima, bez direktnog komentarisanja sukoba. Posebno su zapažena pojavljivanja Viktorije (51) i Dejvida (50) na crvenim tepisima raznih događaja, dok su Nikola i Bruklin na društvenim mrežama javno iskazivali međusobnu ljubav. Nikolino gostovanje u seriji poklopilo se s 27. rođendanom njenog supruga Bruklina, 4. marta.

Prva sezona serije "The Beauty" dostupna je za gledanje na striming platformi Disney+.

