da li je ovo previše

Nakon što se pojavila u veoma provokativnoj Mugler haljini na dodeli Gremi nagrada 2026. godine, Čapel Roan se uputila na Nedelju mode u Parizu, gde je ponovo privukla veliku pažnju svojim modnim izborima.

Pevačica, koja sarađuje sa stilistkinjom Dženezis Veb, zamenila je svoj gotovo providni Gremi ansambl za potpuno zatvoreni Mugler stajling – rol kragnu sa korsetom na gornjem delu i suknju koja prati liniju tela, a zatim se širi na dnu.

Pogledajte u galeriji njeneo izdaje na Gremiju:

Međutim, u subotu, 7. marta, pevačica „Casual“ se pojavila na reviji Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Fall 2026 Ready-to-Wear u haljini koja je odmah privukla pažnju svih.

Haljina je imala dramatičnu siluetu sa prednje strane – duge rukave, naglašena ramena i dubok V-izrez. Kroj je bio sužen u struku, a zatim se širio u bogatu plisiranu suknju.

Međutim, kada se okrenula na crvenom tepihu, haljina je otkrila potpuno drugačiji izgled.

Suknja je bila potpuno otvorena sa leđa, tako da su se njene providne hulahopke i crni tanga donji veš jasno videli.

Tako je trend vidljivog donjeg veša dobio potpuno novo značenje na Nedelji mode u Parizu, zahvaljujući smelom modnom izboru Čapel Roan.

Pogledajte u galeriji još jedno golo izdanje, ali ovog puta zadnjeg dela pevačice:

Pevačica „Pink Pony Club“ nije pokušala da sakrije izloženi deo haljine kada je stigla na reviju. Naprotiv, fotografi su je zabeležili kako se penje stepenicama mesta održavanja sa svojim stilom u potpunosti na vidiku.

