Sećate li se pevačice sa golim grudima na crvenom tepihu? E, sad je celom svetu pokazala i zadnjicu i uopšte je nije blam
Nakon što se pojavila u veoma provokativnoj Mugler haljini na dodeli Gremi nagrada 2026. godine, Čapel Roan se uputila na Nedelju mode u Parizu, gde je ponovo privukla veliku pažnju svojim modnim izborima.
Pevačica, koja sarađuje sa stilistkinjom Dženezis Veb, zamenila je svoj gotovo providni Gremi ansambl za potpuno zatvoreni Mugler stajling – rol kragnu sa korsetom na gornjem delu i suknju koja prati liniju tela, a zatim se širi na dnu.
Međutim, u subotu, 7. marta, pevačica „Casual“ se pojavila na reviji Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Fall 2026 Ready-to-Wear u haljini koja je odmah privukla pažnju svih.
Haljina je imala dramatičnu siluetu sa prednje strane – duge rukave, naglašena ramena i dubok V-izrez. Kroj je bio sužen u struku, a zatim se širio u bogatu plisiranu suknju.
Međutim, kada se okrenula na crvenom tepihu, haljina je otkrila potpuno drugačiji izgled.
Suknja je bila potpuno otvorena sa leđa, tako da su se njene providne hulahopke i crni tanga donji veš jasno videli.
Tako je trend vidljivog donjeg veša dobio potpuno novo značenje na Nedelji mode u Parizu, zahvaljujući smelom modnom izboru Čapel Roan.
Pevačica „Pink Pony Club“ nije pokušala da sakrije izloženi deo haljine kada je stigla na reviju. Naprotiv, fotografi su je zabeležili kako se penje stepenicama mesta održavanja sa svojim stilom u potpunosti na vidiku.
