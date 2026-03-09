Slušaj vest

Glumica Nina Nešković je izgovorila je sudbonosno „da“, a vest o njenom venčanju izazvala je veliku pažnju javnosti i njenih obožavalaca.

Ova vest priukla je veliku pažnju javnosti budući da je glumica donedavno bila u vezi sa kolegom Petrom Strugarom i da su vaćili za lep par.

Udala se glumica Nina Nešković

Petar Strugar je pre nego što će se zaljubio u Ninu bio nekoliko veoma poznatih dama iz javnog života, među kojima ima imena sa estrade, iz sveta glume, kao i TV lica.

Ivana Nikolić

Petar je ranije bio u ljubavi sa svojom šest godina starijom koleginicom Ivanom Nikolić. Nakon dve godine veze ovaj par se venčao 2013. godine na jednoj intimnoj ceremoniji u Zemunu. Sledeće godine su dobili i sina Zariju.

Tačku na brak stavili su nakon godinu dana, a i danas su u dobrim odnosima.



- Zašto bih se svađao, više ne postoji razlog za to. U principu sad smo u boljim odnosima, nego što smo bili u braku. Sve te nesuglasice moraš da staviš po strani, jer to dete nije ništa krivo. Progutaš to što imaš da progutaš i ideš dalje - rekao je svojevremeno Petar u emisiji Goce Tržan.

Milica Todorović

Nakon kraha ljubavi sa Ivanom, Petar je uplovio u romansu sa pevačicom Milicom Todorović. Njih dvoje nisu krili svoju ljubav, a često su se pojavljivali u javnosti zajedno.



Par se upoznao zahvaljujući njegovoj ljubavi prema konjima. Petar je Milici za snimanje spota ustupio svog konja, nakon čega su iplovili u romansu.

Ipak i ovoj ljubavi je došao kraj, nakon čega se Petar nije eksponirao, iako su ga spajali sa mnogim poznatim damama. Sve do lepe Nine, sa kojom je već neko vreme u skladnom odnosu.

- Milica i ja smo okončali vezu. Ništa ružno se nije desilo među nama, niti će se desiti. Korona nije doprinela tome. Razlog za prekid veze su najstandarniji ljudski odnosi i sve ono što oni nose. Milica je fantastična osoba. U kontaktu smo s vremena na vreme - rekao je Strugar jednom prilikom za “Gloriju”.

Olja

Petar je u jednom trenutku bio u vezi sa javnosti nepoznatom Oljom, sa kojom je dobio sina Iva, a pričalo se i da su bili u braku.

Petar Strugar uživa sa sinovima Zarijom i Ivom

- Olja i Petar su odlučili da se raziđu i svako krene svojim putem. Ostali su u prijateljskim odnosima kao i što su bili pre nego su uplovili u bračnu zajednicu. Njihov razlaz nije imao trzavica, ali nisu mogli da funkcionišu kao bračni partneri, pa su zato odlučili da je rastanak najbolja solucija za dobrobit njihovog sina. Petar i Olja odlično funkcionišu odvojeno i posvećeni su roditelji malom Ivu. Dogovaraju se oko svih obaveza koje imaju prema sinu - rekao je ranije izvor za “Blic".

Anđela Lakićević

Voditeljka Anđela Lakićević otkrila je da su Petar i ona bili u vezi i to u njihovim studentskim danima. Ona nije otkrivala detalje odnosa.



- Petar i ja se znamo jer smo studirali zajedno i ista smo klasa . Ako baš želiš da znaš, Petar i ja smo bili momak i devojka dve i po godine dok smo studirali - izjavila je Anđela jednom prilikom.

