Slušaj vest

Na evropskim dvorovima tiho se oblikuje nova era. Bez velikih političkih lomova i istorijskih revolucija, ali sa snažnim simboličkim značenjem. Mlade evropske princeze polako stasavaju i pripremaju se za svoje buduće uloge, pa bi „stari kontinent“ u narednoj deceniji mogao istovremeno da dobije nekoliko vladajućih kraljica.

Promena nije nastala preko noći. Ona je rezultat pravnih reformi u brojnim evropskim monarhijama koje su u poslednjim decenijama uvele princip apsolutne primogeniture - pravilo po kome presto nasleđuje najstarije dete monarha, bez obzira na pol. Tako su vekovne tradicije koje su davale prednost muškim naslednicima ustupile mesto savremenijem shvatanju ravnopravnosti.

Kruna carice Evgenije od Francuske Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

U savremenim evropskim državama monarsi nemaju političku moć u klasičnom smislu. Njihova uloga je ustavna, diplomatska i simbolična. Upravo zato se od budućih kraljica očekuje mnogo više od titule: obrazovanje, međunarodno iskustvo, diplomatske veštine i razumevanje globalnih tema, od klimatskih promena do digitalne bezbednosti.

Ako se linije nasleđivanja ne promene, Evropa bi u jednoj generaciji mogla da dobije čak četiri vladajuće kraljice gotovo u isto vreme. Vek nakon borbe za žensko pravo glasa, jedna od najstarijih institucija na kontinentu mogla bi da dobije snažno žensko lice.

Princeza Elizabet od Belgije

U Belgiji je prva u redu za presto princeza Elizabet, najstarija ćerka kralja Filipa i kraljice Matilde. Belgija je još 1991. godine izmenila ustav i uvela apsolutnu primogenituru, postavši jedna od prvih evropskih monarhija koja je napravila taj korak.

1/6 Vidi galeriju belgijska princeza Elizabet Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia, JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Elizabet je rođena 2001. godine i nosi titulu vojvotkinje od Brabanta. Njeno obrazovanje pažljivo je osmišljeno kako bi odgovorilo zahtevima moderne monarhije. Završila je školovanje na prestižnom UWC Atlantic koledžu u Velsu, potom prošla vojnu obuku na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Belgiji, a studije je nastavila na Oksfordu.

Učestvovanje u javnim ceremonijama, međunarodnim posetama i humanitarnim inicijativama već je postalo deo njene svakodnevice. U zemlji složenog političkog sistema i jezičkih podela, buduća kraljica se sve više doživljava kao potencijalni simbol jedinstva.

Princeza Katarina-Amalija od Holandije

Naslednica holandskog prestola je princeza Katarina-Amalija, najstarija ćerka kralja Vilema-Aleksandra i kraljice Maksime. Holandija je još 1983. godine reformisala zakon o nasleđivanju i ukinula polnu diskriminaciju.

1/5 Vidi galeriju Princeza Katarina Amalija Foto: MPG / Alamy / Profimedia, REMKO DE WAAL / AFP / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Amalija je rođena 2003. godine i nosi titulu princeze od Oranja. Trenutno studira politiku, psihologiju, pravo i ekonomiju na Univerzitetu u Amsterdamu, program koji joj omogućava šire razumevanje društvenih i političkih procesa.

Iako veoma mlada, već je prisutna na važnim državnim događajima, poput Prinsjesdaga, kada kralj čita govor sa prestola. Medijsku pažnju privukla je i zbog bezbednosnih pretnji povezanih sa organizovanim kriminalom, zbog čega je jedno vreme živela pod pojačanim merama zaštite. Ta situacija je podsetila javnost da savremeni kraljevski život nosi i neočekivane izazove.

Princeza Leonor od Španije

U Španiji je prva u redu za presto princeza Leonor, ćerka kralja Felipea Šestog i kraljice Leticije. Iako španski zakon formalno i dalje daje prednost muškim naslednicima, Leonor je prestolonaslednica jer nema brata.

1/6 Vidi galeriju španska princeza Leonor Foto: Jesus Briones/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrews Archie/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego RadamĂ©s/POOL / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rođena 2005. godine, nosi titulu princeze od Asturije. Školovala se u Španiji i Velsu, a 2023. godine započela je trogodišnju vojnu obuku koja obuhvata sve grane španskih oružanih snaga - tradicionalan put za buduće monarhe.

Već ima značajnu javnu ulogu. Predsedava ceremoniji dodele nagrada Fondacije princeze od Asturije i drži govore koji pokazuju da se pažljivo priprema za buduću poziciju na čelu države.

Princeza Ingrid Aleksandra od Norveške

Norveška je 1990. godine usvojila apsolutnu primogenituru, a danas je naslednica prestola princeza Ingrid Aleksandra, ćerka prestolonaslednika Hakona. Ona je druga u liniji nasledstva, odmah iza oca.

1/7 Vidi galeriju norveška princeza Ingrid Aleksandra Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia, Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Profimedia

Rođena 2004. godine, Ingrid Aleksandra predstavlja novo lice moderne norveške monarhije. Završila je vojnu obuku i aktivno učestvuje u javnim događajima.

Njeno punoletstvo obeleženo je svečanom gala proslavom u Oslu na kojoj su se okupili brojni evropski prestolonaslednici, što je mnogima izgledalo kao simbolična najava generacijske smene na evropskim dvorovima.

Kejt Midlton - moguća peta kraljica

Ako se aktuelne linije nasleđivanja održe, Evropa bi u jednoj generaciji mogla da dobije i petu kraljicu. U Velikoj Britaniji bi, nakon stupanja na presto princa Vilijama, njegova supruga Kejt Midlton postala kraljica supruga (queen consort).

Kejt Midlton na proslavi hinduističkog festivala Holi Foto: Printscreen/Facebook/Royal family news

Tako bi se, možda prvi put u savremenoj istoriji, na čelu više evropskih monarhija istovremeno našle žene – kao novo lice drevne institucije koja se kroz vekove prilagođava vremenu u kojem postoji.

(Kurir.rs/ Ona)

Bonus video: