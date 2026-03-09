Slušaj vest

Književnica Vedrana Rudan, koja je dobro poznata po svom oštrom jeziku, već godinu i po dana komunicira sa velikom publikom kroz kolumne koje objavljuje na svom blogu.

Dok se bori sa rakom, svaka njena reč odjekuje u javnosti, a povodom Međunarodnog dana žena, koji je obeležen juče, podelila je kolumnu „Ta divna krhka stvorenja“, koja je privukla veliku pažnju. Njen oštar jezik i još oštrije pero stvorili su pravi bum, a kolumnu delimo sa vama u nastavku:

Ta divna krhka stvorenja

8. mart. Pravo je vreme da „dobri“ muški novinari napišu nekoliko lepih rečenica o „jadnim“ ženama čiji su život zli muškarci pretvorili u pakao.

Oplodili su ih, a zatim napustili. Ne plaćaju izdržavanje dece. Trče za njima sa izvučenim noževima dok im ne dođu do tankih vratova. Ostalo su krvavi detalji na portalima.

Jadne žene, patnice, žrtve. Nedavno su počele da se bude.

Krenule su iz svojih dnevnih soba da dele savete kako preživeti razvod i život sa dvoje dece, a ne ignorisati fasadu koja će vam pomoći da ponovo budete prevareni.

Da, Dan žena je dan kukanja nad sudbinom žena gde god da žive. Sve smo mi nevine žrtve, retardirane siročadi kojima nema i nema pomoći.

Kada pogledamo statistiku i broj ubijenih nevinih bića, ne možemo a da se ne zapitamo o čemu se radi.

Odgovor je jednostavan. Nose rukavice četiri broja veće, a mi smo toliko dobre i slepe da ne vidimo svog ubicu čak ni na sopstvenoj sahrani, iako se on davi u suzama sa ružom u ruci u prvom redu.

Da li znate? Anđeo i đavo. Da li je uvek tako?

Statistika, gospođo Rudan, prati brojeve.

Da li je svaki odgovor u brojevima? Da li smo sve žene svetice, budući leševi, anđeli u Zara farmerkama?

Ne bih pisala ovaj članak da nisam naišla na priču o princezi Kejt.

Ovih dana se družila sa indijskim timom. Organizator ju je pozvao da igra sa njima.

Žena je izula cipele, zaigrala i podigla ženski, zmijski svet na noge.

Dvorske dame su se zgrozile prizorom princezinih stopala.

„Zapuštena“, „neuredna“, „gadna“, „kad bih ja imala takva stopala...“

Teško je zamisliti koliko mržnje među ženama može da smesti u minijaturni prostor horda bešćutnih žena.

Nijedna od prokletih babetinki nije „oprostila“ jadnoj Kejt ni rak ni užasnu hemoterapiju koja vas živog jede.

I dok patite u najstrašnijim mukama, morate da mislite na mrzitelje i pedikirke.

Prokleti bešćutni gadovi kukaju o ženskoj sudbini samo kada mogu da slikaju i pomenu brojke.

Zla si dođavola pa ćeš reći da ovako pišem zato što sam zla i prolazim kroz isto iskustvo.

Prošlo je mnogo vremena otkako te nisam jebao. Žao mi je što se hraniš tuđom nesrećom umesto da šetaš svojim umom do nekog dobrog umokera.

Želim ti srećan 8. mart. Nije mart, već je mart.

Devojke, devojke, jebene devojke.

