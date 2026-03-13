Slušaj vest

Patrik Vajtsel (61) bio je u braku sa Loren Sančez (56) od 2005. do 2019. godine. Nije ni slutio da će ga prijatelj Džef Bezos (62) izdati, a on se iza njegovih leđa viđao sa bivšom TV voditeljkom, vodio je na egzotična putovanja, nije mu nimalo smetalo što je udata (i to za njegovog prijatelja), ali ni to što je on sam bio oženjen Mekenzi Skot.

Prevareni muž našao sreću u ljubavi, račun u banci samo raste

Patrik Vasjtsel trenutno ima 480 miliona dolara i njegovo bogatstvo raste. Nakon razvoda prijatelji su ga upoznali sa Pijom (42), koja je poreklom iz Australije i važi za jednu od najlepših žena iz te zemlje.

Džef Bezos i Loren Sančez Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Pija je glumica, manekenka i influenserka sa svojim brendom za negu kože. Njen imidž i način života uveliko se razlikuje od onog koji krasi i u kojem uživa Loren Sančez, iako oboje žive u bogatstvu.

Zanosna Pija daleko je diskretnija od Loren Sančez koja putuje u svemir, baškari se sa slavnim prijateljima i šokira botoksiranim licem i provokativnim stajlingom. Čini se i da je mnogo prirodnija kada je u pitanju sama lepota.

Lepa Australijanka iz prethodne veze ima sinove Isaiju (22) i Lenoksa (19), dok je Patrik sa Loren dobio sina Evana i ćerku Eli. I on je bivši partner Loren Sančez i u sjajnim je odnosima sa njom i njenim mužem, čak se komentriše da je Džef nabacio mišiće ugledajući se na njega.

Pija, koja je glumila u australijskoj seriji "Home & Away", udala se za Vajtsela u maju 2021, a verili su se u novembru 2020. Medeni mesec proveli su u Meksiku.

Patrik je izvršni direktor holivudske agencije za talente WME, ima brojne slavne klijente, među kojima su Ben Aflek, Kristijan Bejl, Idris Elba, Hju Džekman, Džud Lo, Rajan Rejnolds, Denzel Vošington i mnogi drugi.

Vezu sa Pijom počeo je kada je ona krenula da osvaja Holivud, a on tražio spas od medijskih natpisa o razvodu od Loren Sančez. Početkom 2020. u Malibuu prvi put su se pojavili u javnosti kao par.

Patrik Vajtsel, Pija Miler Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ko se zadnji smeje..."

Patrik i Pija venčali su se na intimnijoj ceremoniji. Prevareni bivši muž uživa u sreći i ljubavi uz Piju koja se preselila zbog njega iz Sidneja u Los Anđeles.

"U njegovom slučaju važi ona – ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Živi svoj san sa Pijom i svestan je toga, sumnjam da uopšte razmišlja o Loren i Džefu i celoj toj katastrofi", tvrdi izvor, piše Daily Mail.

Da li zbog sreće koju je doživeo nakon razvoda ili nečeg drugog, ali Vajtsel je u dobrim odnosima sa Loren, sa kojom zajedno brine o njihovoj deci. I da stvari budu još zanimljivije, Loren i Pija su postale prijateljice.

Samo da se ne ispostavi da je njihovo prijateljstvo nalik onom koje je spajalo Patrika Vajtsela i Džefa Bezosa.

