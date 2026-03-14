Život na visokoj nozi i blizina kraljevske porodice često deluju glamurozno, ali iza zatvorenih vrata neretko se kriju ozbiljne krize. U takvoj situaciji, prema pisanju stranih medija, našla se i Sara Ferguson, bivša vojvotkinja od Jorka, koja navodno prolazi kroz veoma težak period i trenutno pokušava da pronađe novi dom.

Prema navodima britanskih medija, Sara Ferguson trenutno nema stalnu adresu. Kako se piše, većinu vremena provodi kod prijatelja, kod kojih privremeno boravi dok pokušava da pronađe novi dom.

Ova situacija usledila je nakon skandala u koji je umešan njen bivši suprug, princ Endrju. On se suočava sa ozbiljnim optužbama u vezi sa navodnim deljenjem poverljivih dokumenata sa Džefrijem Epstinom dok je obavljao funkciju britanskog trgovinskog izaslanika. Ukoliko bi bio proglašen krivim za to krivično delo, mogao bi da se suoči sa veoma teškom kaznom.

Sara Ferguson

Iseljenje iz kraljevske rezidencije

Nakon izbijanja afere, kralj Čarlsje, prema navodima medija, doneo odluku da princ Endrju napusti Royal Lodge u Vindzoru. Posle toga, Endrju se preselio u Vud Farm, kuću na imanju Sandringem, u kojoj je poslednje godine života proveo i njegov otac, princ Filip, vojvoda od Edinburga.

Iako su se Sara Ferguson i princ Endru razveli još 1996. godine, godinama su nastavili da žive zajedno u istoj vili. Međutim, nakon odluke kralja Čarlsa da ih iseli, njihovi životni putevi ponovo su se razdvojili.

Planira novi početak u Americi

Kako tvrde izvori bliski Fergusonovoj, ona sada razmatra mogućnost da pronađe dom u Njujorku. Ipak, potraga za novim mestom za život navodno traje mnogo duže i teže nego što je očekivala.

Jedan od izvora rekao je za britanske medije da Sara prolazi kroz težak period i da se, prema njegovim rečima, bori i sa mentalnim pritiskom koji je nastao nakon skandala.

Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda

"Razgovarao sam sa nekim njenim prijateljima. Deluje kao da je u veoma lošem stanju. Govori ljudima da se oseća kao da su svi protiv nje, ali u isto vreme želi ponovo da radi i zarađuje", naveo je izvor.

Knjiga koja bi mogla da otkrije sve

Prema istim navodima, jedna od mogućnosti za njen povratak u javnost mogla bi da bude knjiga u kojoj bi govorila o odnosima njene porodice sa Džefrijem Epstinom i o tome kako su ti događaji potresli britansku monarhiju.

Ipak, čini se da je Sara za sada odustala od te ideje. Izvor tvrdi da bi priča o tom periodu možda jednog dana mogla da bude izrečena u okviru neke zvanične istrage, pred policijom ili sudom.

Za sada ostaje neizvesno kako će se ova situacija završiti, ali je jasno da bivša vojvotkinja od Jorka prolazi kroz jedno od najtežih poglavlja svog života.

VIDEO: Princ Endru je odličan primer da u svetu nema pravde: