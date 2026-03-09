Slušaj vest

Kada se osvrnemo na brak između princeze Dajane i kralja Čarlsa III iz istorijske perspektive, mnogi smatraju da je bio osuđen na propast od samog početka. Sama Dajana je kasnije rekla da u toj vezi „nikada nije bilo samo nas dvoje“, aludirajući na prisustvo treće osobe u njihovoj vezi.

Iako je njihovo spektakularno venčanje 1981. godine pratio skoro ceo svet, princeza je kasnije priznala da je taj dan bio „najstrašniji u njenom životu“.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njihovo venčanje:

1/8 Vidi galeriju Venčanje kralja Čarlsa i princeze Dajane Foto: Topfoto Archive / Avalon / Profimedia, © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia, UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Međutim, pritisak i neprijatne situacije počeli su mnogo pre nego što je zvanično postala član britanske kraljevske porodice.

Vernički prsten koji Kejt Midlton danas nosi

Čuveni verenički prsten sa velikim plavim safirom, koji Katarina, princeza od Velsa, danas nosi, prvi put je zasijao na Dajaninoj ruci 3. februara 1981. godine.

U tom trenutku, mnogi su verovali da je mlada Dajana najsrećnija žena na svetu. Međutim, stvarnost je bila mnogo složenija i teža nego što se moglo zamisliti.

Pogledajte u galeirji kako izgleda verenički prsten:

1/6 Vidi galeriju Kejt, princeza Dajana i čuveni prsten sa plavim safirom Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Princeza je kasnije otkrila da su njene noćne more počele na dan kada je objavljena veridba. U to vreme, kao devetnaestogodišnja devojka, nije imala pojma koliko će žrtava i pritiska doneti život na kraljevskom dvoru.

Stroga dvorska pravila i ponižavajući test

U to vreme, britanska kraljevska porodica se još uvek strogo pridržavala izuzetno konzervativnih pravila i tradicija, gotovo kao da su zaostale u nekom ranijem veku.

Stoga je, prema autorki Lizbet Bišof u svojoj knjizi o Čarlsu, Dajana morala da se podvrgne ginekološkom pregledu kako bi se potvrdilo da je devica pre braka.

Kako se kaže, ovo nije bila Čarlsova lična želja, već dugogodišnje pravilo koje je palata primenjivala generacijama. Cilj je bio da se osigura da buduća kraljica neće dovesti dete drugog muškarca u kraljevsku porodicu.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze sa prinčevima:

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako istorija pokazuje da se pravilo „ništa pre braka“ često nije poštovalo, dvorski protokol je insistirao na takvim proverama.

Mlada Dajana pod ogromnim pritiskom

Dajana je tada imala samo 19 godina, i umesto bajkovitog početka, suočila se sa nizom pravila, kontrola i očekivanja.

Njen prvi intervju nakon veridbe jasno je pokazao koliko joj je neprijatno pred kamerama. Delovala je povučeno, pomalo stidljivo i vidljivo pod pritiskom.

Prema rečima autora Bišofa, razlog je bio taj što je mlada uzgajivačica plemenitog porekla bila duboko uznemirena ogromnom pažnjom javnosti. Oči celog sveta bile su uprte u nju.

Ovaj teret, kaže se, pao joj je sa leđa tek nakon razvoda od Čarlsa.

Kejt i Megan su izbegle staro pravilo

Princeza Dajana u venčanici Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia

Za razliku od Dajane, princeze novije generacije nisu morale da prolaze kroz tako ponižavajuća iskustva.

Ni Megan, ni vojvotkinja od Saseksa, ni Katarina nisu bile podvrgnute proverama poput onih koje su postojale osamdesetih godina 20. veka.

Video: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana