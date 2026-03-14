Nedelje mode odavno nisu samo platforma za nove trendove, već i za nova lica s dobro poznatim prezimenima. Sve više dece slavnih osigurava željena mesta na modnim pistama, često potpomognuta već izgrađenim javnim profilom i vernim pratiocima na internetu.

Iako je upečatljiv hod i dalje važan, prepoznatljivo prezime može da ponudi očitu prednost. Ipak, to ne garantuje i talenat za manekenstvo, a prošle nedelje se ćerka Nikol Kidman, Sandej Rouz, našla se na meti kritika zbog svog hoda na reviji kuće Calvin Klein, što je ponovo pokrenulo raspravu o tome koliko slava otvara vrata u modnoj industriji, piše Daily Mail.

Sandej (17) je najstarija ćerka glumice Nikol Kidman i kantri pevača Kita Urbana. Manekenstvom se bavi od 16. godine, a debitovala je na Nedelji mode u Parizu 2024. na reviji brenda Miu Miu. Navodno je njen "previše zaštitnički" nastrojen otac želeo da pričeka s ulaskom u modnu industriju dok ne bude starija.

Nakon debija, obezbedila je veliku kampanju za proizvođača satova Omega i tromesečnu kampanju s Miu Miu. Nedavno ju je kreativni direktor Diora, Džonatan Anderson, odabrao za svoju debitantsku reviju ženske odeće i za prvu zajedničku kampanju.

Takođe mu je uručila nagradu za dizajnera godine na British Fashion Awards. Prošle nedelje, Sandej je nosila, gore pomenutu, reviju Calvin Klein za jesen 2026, ali kritičari na društvenim mrežama oštro su komentarisali njenu tehniku hoda, optuživši je da "gazi" pistom.

Iris Lo

Iris Lo (25) je ćerka glumca Džuda Loa i glumice Sedi Frost, koji su bili u braku šest godina pre razvoda 2003. godine. Ova zvezda u usponu poslednjih godina osvaja modni svet, a nedavno je snimila kampanju za Casablanca Resort 26.

Na modnoj pisti debitovala je prošle godine za Victoria's Secret, gde je nosila reviju uz sestre Belu i Điđi Hadid, Emili Ratajkovski i Lilu Mos. Daily Mail je ekskluzivno otkrio da je Iris nakon revije poželela vrlo specifične poslastice, zbog čega su njeni asistenti užurbano trčali gradom. Navodno je od svog tima tražila da joj pronađu tačno određene kolačiće iz jedne pekare i smutije iz druge.

Kao zaštitno lice Versace parfema Dylan Purple, postala je miljenica Donatele Versaće, kao i Mijuče Prade, Barberija, Nike-a, Dejvida Jurmana i Victoria's Secreta, za koji je prošlog meseca postala lice nove linije kupaćih kostima.

Skarlet Vajt

Skarlet (19) je jedina ćerka i starije dete supermodela Karen Elson i rokera Džeka Vajta iz The White Stripesa. Džek i Karen bili su u braku od 2005. do 2013. i nakon razvoda su odlučili da zajedno odgajaju svoje dvoje dece. U septembru 2024, tokom Nedelje mode u Parizu, Skarlet je fotografisana s majkom na reviji Valentina.

Nedavno je Karen na Instagramu podelila fotografiju ćerke iz Zarine kampanje i napisala: "Ima nečeg sudbinskog u tome što Skarlet sada, kao mlada odrasla osoba, kroči svojim putem i sreće neverovatne ljude koji su promenili moj život kad sam bila njenih godina. Krug se zatvorio."

Skarlet je kao model debitovala prošle godine u kampanji za Marca Jacobsa, a ubrzo je usledilo i snimanje s majkom za američki Vogue, koje je fotografisala Eni Leibovic. Osim što se bavi muzikom i manekenstvom, Skarlet je i studentkinja, a roditelji su bili uz nju kad se u avgustu 2024. useljavala u studentski dom.

Kaj Šrajber

Kaj Šrajber (17) je ćerka glumaca Lijeva Šrajbera i Naomi Vots. Lijev i Naomi razišli su se 2016. nakon 11 godina veze, ali su ostali predani roditelji koji pružaju podršku Kaj, koja je transrodna osoba. Otkako je debitovala na reviji Valentina za jesen 2025, ova zvezda u usponu nosila je revije za brendove poput Celine, Calvin Klein, Fendi i Mugler. Portal Models.com proglasio ju je jednim od najistaknutijih novih lica sezone za proleće 2026.

Kaj je ranije izjavila da se "od malih nogu borila s rodnim identitetom" i da je "oduvek želela da odraste i postane lepa, glamurozna i uticajna žena, poput Merilin Monro." Kao ćerka zvezde serije "Ray Donovan" i dvostruko za Oskara nominovane glumice, navela je osobe koje su je inspirisale "kao mladu transrodnu devojku" u turbulentnim vremenima.

"Uvek ću se ugledati na stariju generaciju transrodnih osoba, posebno u modi", rekla je za jedan časopis. "Ljudi poput Alekse Konsani, Hanter Šafer, Hari Nef, Der, Riči Šazam, Kolin Džons i mnogih drugih. Sjajno je što u svetu mode postoji tako jaka zajednica nas; to je zaista preuzimanje scene."

Dodala je da je prelomni trenutak doživela prošle godine radeći za modnu kuću Valentino. "Taj posao me je podstakao da shvatim: 'U redu, ovo je ono čime želim da se bavim. Želim da budem supermodel. I tačka.'"

Leni Klum

Leni Klum (21) je ćerka supermodela Hajdi Klum i biznismena Flavija Brijatorea. Hajdi se razišla s njenim ocem pre njenog rođenja, a Leni je usvojio pevač Seal nedugo nakon što su se on i Hajdi venčali. Leni je u svet manekenstva ušla 2020, sa 16 godina, kada je s majkom pozirala za naslovnicu nemačkog izdanja časopisa Vogue.

"Tako sam ponosna na tebe. I to ne zato što si odabrala ovaj put", napisala je tada Hajdi na Instagramu. "Znam da će, kojim god putem kreneš, to biti tvoj put. Uvek tačno znaš šta želiš, a šta ne. Ti nisi moja minijaturna verzija. I srećna sam što sada možeš da pokažeš ko si zapravo. Ti si samouverena mlada žena koja se bori za svoje ciljeve. I što je još važnije, ti si zaista sjajna osoba dobra srca."

Svoju prvu samostalnu naslovnicu Leni je dobila u aprilu 2021. za nemački Glamour, što je bio poseban trenutak jer je upravo njena majka godinama ranije krasila prvu naslovnicu tog časopisa. Tokom godina pozirala je za niz velikih brendova poput Dior Beauty, Michael Kors, GHD i Karl Lagerfeld, kao i za poznate časopise.

Ever Anderson

Ever Anderson (18) je ćerka glumice Mile Jovović i reditelja Pola Andersona. Na filmskom platnu debitovala je 2016. godine u filmu "Resident Evil: Konačno poglavlje". Ova mlada zvezda sada paralelno gradi karijeru u modi i na filmu, s kampanjama za Chloé, Miu Miu i parfem Daisy Marca Jacobsa iza sebe. Nedavno je u Parizu nosila reviju Dior Ready-to-Wear za proleće/leto 2026.

Lila Mos

Lila Mos (23) je ćerka supermodela Kejt Mos i urednika Džefersona Haka. Par se razišao 2003, ali su ostali bliski prijatelji i zajedno su odgajali ćerku. Lila je krenula majčinim stopama, a njih dve su zajedno nosile revije za najveća imena u modi, uključujući Fendi, Miu Miu i Yves Saint Laurent.

Iako je sa 168 cm niža od većine modela, Lila je obezbedila uloge u kampanjama za Miu Miu, Pepe Jeans i Marc Jacobs Beauty, ali njenu karijeru neprestano prate optužbe za nepotizam. Uprkos tome, mlada manekenka tvrdi da njena odluka o ulasku u modnu industriju nije uvek bila pod uticajem majke.

"Ne znam da li je mama uopšte očekivala da ću se baviti modom", rekla je za britanski Vogue 2023. godine. "Prilično sam stidljiva, baš kao i ona, ali u potpunosti je podržala svaku moju odluku. Ipak, nije mi pomogla s hodom. Ona mi kaže nešto kao: 'Moraš to jednostavno da osetiš. Nemam pojma šta radim, samo hodam!' A ja na to kažem: 'Super, onda idem ja još malo da vežbam...'"

(Kurir.rs/ Index.hr)

