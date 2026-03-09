Slušaj vest

Nikola Pelc najpoznatija je kao snaja Viktorije i Dejvida Bekama odnosno supruga njihovog sina prvenca Bruklina Bekama, a ona je po profesiji glumica - jedni kažu da dobro glumi, drugi da su joj neophodni časovi glume, ali i da je promašila zanimanje.

Bogata američka naslednica Nikola Pelc posvetila se svojoj profesiji, nakon porodičnog skandala. Pojavljuje se u finalu prve sezone serije The Beauty, u kojem odaje počast kultnoj ulozi Izabele Roselini, u filmu Death Becomes Her. Finale je time zatvorilo krug jer ćerka Ingrid Bergman igra i u seriji, a njena rola iz crne komedije iz 1992. bila je tema tokom svih epizoda.

Sličnost sa Viktorijom Bekam

Sličnost između snajke Viktorije Bekam, Nikole Pelc i Izabele Roselini primetili su i na društvenim mrežama. Fani koju u finalu glumi Nikola, pojavljuje se u oskudnom kostimu sa dijamantima nalik onom koji je Roselini nosila u pomenutom filmu, crnoj komediji o čarobnom napitku koji pruža večnu mladost.

O čemu se radi u filmu Fani?

Njeni sinovi joj bez njenog pristanka ubrizgavaju supstancu za ulepšavanje koju je osmislio njen muž Bajron kog igra Ešton Kučer. Fani tako doživljava transformaciju koju nikako nije želela. Za razliku od muža i sinova, kojima se desilo isto, Fani se nimalo ne dopada podmlađivanje.

Nikola Pelc u seriji The Beauty Foto: FX Networks / Ferrari / Profimedia

"Osećam se zarobljeno u tuđem telu. Sve za što sam radila, sve što sam zaslužila, moji ožiljci, moje strije, godine koje sam nosila, sve mi je to oduzeto. Bila sam pravo umetničko delo", poručuje pa razbija antikvitet. Pokušava zatim parčetom tog umetničkog dela da se ubije.

Fani je prežiivela pa joj je Bajron dao protiv-otrov kojim je poništeno dejstvo supstance. Koautor serije je čuveni producent Rajan Marfi uz Metjua Hodžsona. Ovaj producent fasciniran je filmom Death Becomes Her, koji je četiri puta pogledao kada je prvi put prikazan u bioskopima. Izabelu Roselini je to iznenadilo: "To mi nikada nije rekao".

Podsetimo, serija The Beauty premijerno je emitovana prošle godine. Radnja prikazuje svet u kojem se pojavljuje tajanstvena polno prenosiva bolest koja zaraženima daje savršenu lepotu, ali ima smrtonosne posledice. Glavne uloge igraju Kučer, Evan Piters, Entoni Ramos, Džeremi Poup.

Nikola Pelc u seriji The Beauty Foto: FX Networks / Ferrari / Profimedia

Nikola Pelc se pre uloge Fani, pojavila u franšizi Transformers: Age of Extinction i u seriji Bates Motel. Glumila je Plejbojevu zečicu Doroti Straten u seriji Welcome to Chippendales 2022. godine. Igrala jh u filmu Lola, koji je režirala i za koji je napisala scenario.

Njenu ulogu u seriji The Beauty ovako komentarišu: "Predivna je", "Bravo", "Pod hitno na časove glume", "Operisana od talenta", "Koliko loša gluma", "Sigurno je ovakva i kod kuće".

