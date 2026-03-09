Slušaj vest

Glumac Milutin Mima Karadžić oduvek je bio miljenik žena, a s godinama je stekao epitet najpoželjnijeg neženje. Mima je sada za domaće medije ispričao šta je u mladosti radio zbog devojaka.

Kako je otkrio, jednom je od svog profesora Brane Đorđevića hteo da pozajmi 50.000 dinara da izvede devojku koja mu se dopadala, a zajam je tražio tako što je rekao da su mu potrebne gaće i čarape.

Foto: Printsceen/Instagram

- Neku devojku sam hteo da izvedem do Dubrovnika, tako mi je bilo u glavi, a nisam imao pare, onda sam otišao kod profesora Brane Đorđevića koji je bio najduhovitiji profesor na svetu i bio je jedan genije. U svemu je bio genije i kao predavač i kao stručnjak i kao prijatelj i kao veliki dasa. Brana je sedeo u kabinetu, ja sam došao i pitao ga tada za pare, dok mi ne legne neki novac, nisam ni znao dakle bi mi stigao novac, ali nije bitno, to je tako bilo.

- On me pita za šta da mi pozajmi pare. Ja mu kažem, "pa profesore dolazi zima kupio bih donje gaće, čarape, majice, dugačke gaće, ne znam ni ja, sport košulje...". Kaže Brano dobro, ajde da vidimo. Za dva dana, ja dolazim, bila je neka Zdenka na portirnici i kaže mi da imam neki paket. Otvorim paket u paketu sve složeno čarape, majice sve fino upakovano, dole je bila koverta na dnu, u koverti je bilo 50.000 dinara i pisalo je "Nikad ne laži svog profesora" - rekao je glumac za "Novu".

Bonus video: Mima Karadžić vežba