Nakon 4 braka, Dženifer Lopez ima dirljiv savet za sve muškarce: Pevačica iskreno o teškom periodu posle trećeg razvoda!
Pevačica i glumica Dženifer Lopez se udavala četiri puta, a najduže je bila u braku sa pevačem Markom Entonijem, s kojim ima blizance Maksa i Emu. Ona se na nedavnom nastupu u Las Vegasu osvrnula na period nakon razvoda od kolege, ko joj je tada najviše pomogao, pa je onda udelila poučan savet svim muškarcima.
Pevačica i glumica Dženifer Lopez iza sebe ima četiri braka, a iako je svaki bolan na svoj način, čini se da joj je najteže pao razvod od trećeg supruga.
Džej Lo je nedavno iskreno pričala o razvodu od pevača Marka Entonija, s kojim ima blizance Maksa i Emu i kako joj je bilo teško da prebrodi njihov rastanak nakon 10 godina braka.
- Nakon mog trećeg razvoda, tada sam zaista počela da budem dobra u tome- pevačica se prvobitno našalila tokom nedavnog nastupa u Las Vegasu u petak.
- Ozbiljno, to nije smešno- nastavila je ona pre nego što je objasnila da je "zapravo bilo jako teško vreme".
- Bila sam spremna da odustanem od svega. Mislim, bila sam samohrana majka sa dvoje trogodišnjih blizanaca i pozvala sam jednog od svojih mentora- nastavila je Džej Lo.
-Zvala se Lujza Hej. Neki od vas možda znaju ko je bila. Preminula je.-
Motivaciona govornica bila je ključna pomoć Dženifer u teškim trenucima.
- Rekla mi je Dženifer, ti si plesačica, zar ne?- ispričala je umetnica.
- Rekla sam: Jesam. A ona je rekla: Kada učiš ples i pogrešno izvedeš korake, šta radiš?' Rekla sam: Ja samo nastavljam dok ne uradim korake kako treba. A ona je rekla: Tako je, Dženifer. Uvek nastavi da plešeš.- ispričala je Džej Lo publici iskustvo sa Lujzom Hej.
- I želim isto svakom od vas, da bez obzira na to šta vam život donese, da plešete, i plešete, i plešete – iznova, i iznova, i iznova. Mnogo vas volim!
Dženifer Lopez ima savet za sve muškarce
Tokom svog nastupa uživo, pevačica koja iza sebe ima četiri razvoda, imala je dirljiv savet svim muškarcima.
- Znate šta, momci. Otkriću vam jednu sitnicu, pošto smo već ovde i ja mnogo volim momke, reći ću vam jednu malu tajnu.- rekla je pevačica i nastavila:
- Ženama ne treba mnogo! Istina je. Treba nam vrlo malo. Sve što nam treba od vas je malo šećera. To je to. Dajte nam malo šećera, slatkoće, ljubaznosti, a mi ćemo vam toliko dati zauzvrat.-
- Muškarci mnogo rade. Mi samo radimo mnogo više! Da li zaista treba da vam to objašnjavam?-
- Godinama to govorim- nastavila je. -Nije stvar u novcu. Ne želim vaše stvari. Zaista je jednostavno. Ljudi me gledaju i vide me sa mojim blistavim mikrofonom i misle da sam skupa.-
I ne bi pogrešil.
- Jesam- uzviknula je. -Skupa sam. Ali ponela sam svoj mikrofon, u redu? Ne treba mi da mi kupujete bilo šta. Dame, treba li da nam kupuju bilo šta? Ne!
Lopezova je zadržala pozitivan stav prema vezama i braku uprkos burnom ljubavnom životu koji datira još iz 90-ih.
Prvi put se udala za Ojanija Nou 1997. godine, ali su se razveli 1998. godine. Zatim se udala za Krisa Džada 2001. godine.
Međutim, Lopezova je podnela zahtev za razvod od plesača u julu 2002. godine, nakon samo devet meseci braka.
Iste godine je upoznala Bena Afleka, a njih dvoje su se verili u novembru 2002. Međutim, veridbu su 2004. godine.
Nakon toga je bila u braku sa Markom Entonijem.
Ali godinama kasnije, u aprilu 2021. godine, Dženifer i Ben Aflek su se ponovo zbližili i venčali. Ipak, 2022. godine su podneli zahtev za razvod braka koji je konačno okončan 2024. godine.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Trening Dženifer Lopez