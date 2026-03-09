Slušaj vest

Britanski reper poznat pod umetničkim imenom Dot Roten, preminuo je u 37. godini, što je potvrdila njegova porodica za BBC. Tačan uzrok i okolnosti njegove smrti još uvek nisu zvanično saopšteni.

U prvom, nezvaničnom izveštaju navode da je muzičar, čije je pravo ime Džozef Elis, preminuo u Gambiji.

Dot Roten je rođen u južnom Londonu i smatra se jednim od osnivača britanske grajm scene. Njegova muzička karijera započela je u vrlo ranoj dobi, kada je sa samo sedam godina počeo da pravi prve bitove na starom Atari računaru. Ovaj pionirski duh i strast prema muzici oblikovali su njegov jedinstveni stil koji je uspešno spajao grajm sa pop zvukom.

Tokom svoje karijere, Dot Roten je sarađivao sa brojnim zvezdama, a jedan od najistaknutijih saradnika bio je Ed Širan.

Brojne kolege se opraštaju od njega na društvenim mrežama. Njegov nekadašnji veliki rival, reper Wiley, odao mu je počast podelivši jedan od njegovih instrumenata uz emotikon goluba mira, dok je producent KWest kratko poručio:

"Počivaj u miru, otišao je jedan od najvećih koji su ovo radili."

