Direktor austrijskog javnog servisa ORF, Roland Vajsman i glavni čovek za Evroviziju 2026. podneo je ostavku sa trenutnim dejstvom nakon što su se u javnosti pojavile optužbe za neprimereno ponašanje prema jednoj zaposlenoj u toj medijskoj kući.

Kako prenose austrijski mediji, incident za koji ga terete navodno se dogodio 2022. godine, na početku njegovog mandata na čelu ORF-a. Vajsman je preko svog advokata odbacio sve optužbe i naveo da mu nije u potpunosti objašnjeno šta mu se tačno stavlja na teret.

Ronald Vajsman
Ronald Vajsman Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Prema saopštenju advokata, Upravni odbor ORF-a obavestio je Vajsmena da je protiv njega podneta prijava jedne zaposlene zbog „neprimerenog ponašanja“, tačnije zlostavljanja i dao mu rok od nekoliko dana da podnese ostavku. Iako negira navode i tvrdi da nije sprovedena detaljna provera optužbi, odlučio je da se povuče kako bi sprečio dodatnu štetu po javni servis.

Austrija, Evrovizija 2025 Foto: Printskrin RTS

U izjavi koju prenose austrijski mediji navodi se da je Vajsman „spreman na dalekosežne ustupke kako bi izbegao štetu za kompaniju“, zbog čega je i odlučio da podnese ostavku sa trenutnim dejstvom.

Njegov advokat Oliver Šerbaum istakao je i da je objavljivanje optužbi u javnosti pre nego što su u potpunosti ispitane „prekomerno i nesrazmerno“, uz ocenu da su time povređena Vajsmanova lična prava. Zbog toga je najavio i moguće pravne korake.

Ostavka dolazi u osetljivom trenutku za austrijski javni servis, koji je ove godine domaćin Pesme Evrovizije i nalazi se u završnim pripremama za organizaciju tog velikog muzičkog događaja.

Privremeno vođenje ORF-a preuzela je dugogodišnja novinarka i direktorka radija ORF Ingrid Turnher.

(Kurir.rs/Blic)

