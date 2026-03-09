Slušaj vest

Policija u Los Anđelesu identifikovala je ženu sa Floride kao glavnu osumnjičenu za pucnjavu ispred kuće svetske muzičke zvezde Rijane u luksuznom delu grada Beverli Hils.

Prema navodima policije, osumnjičena je 30-godišnja Ivana Ortiz, koja je uhapšena i trenutno se nalazi u pritvoru. Sud je odredio kauciju u iznosu od čak 10,2 miliona dolara.

Rijana
Rijana Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Istraga je u toku, a nadležni ispituju okolnosti pucnjave i motive napada. Za sada nije poznato da li je pevačica u trenutku incidenta bila u svojoj kući niti da li je neko povređen.

Prema izveštajima, žena u tridesetim godinama uhapšena je na licu mesta nakon što je iz automobila ispalila više hitaca prema luksuznoj vili pevačice. Srećom, Rijana nije povređena u incidentu.

Još uvek nije poznato da li je u trenutku pucnjave u kući bio i njen partner, reper Ejsap Roki, kao ni njihova deca – RZA, Riot Rouz i Roki.

Ne propustitePop kulturaOvako izgleda Rijanina vila na koju je ispaljen rafal: Ranije je bila meta pljačke, a sad meci odjekivali kvartom
Rijana i njena vila na Beverli Hilsu, kolaž fotografija
Pop kulturaUhapšena žena koja je pucala na Rijaninu kuću: Novi detalji incidenta ispred vile vredne 14 miliona dolara, otkriveno da li ima povređenih
Rijana
Pop kulturaPUCANO NA RIJANINU KUĆU: Pevačica bila unutra s porodicom, rafale iz automatske puške sejala žena (30)?! (VIDEO)
Rijana i njena vila na Beverli Hilsu, kolaž fotografija
Pop kulturaOtkrili je kad je imala 15 godina, a onda se popela na vrh sveta i postala milijarderka: Ono što je Rijana uradila zauvek je promenilo industriju
rijana-profimedia0773203465.jpg