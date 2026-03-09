Slušaj vest

Holivudski glamur stigao je u Češku, tačnije u Ratboř Castle, gde se trenutno snima nova filmska adaptacija romana savremenog pisca Petera Kamerona, pod nazivom „What Happens at Night“.

Na setu su viđeni poznati glumci Leonardo Dikaprio i Dženifer Lorens, kao i renomirani reditelj Martin Skorseze. Područje oko Cologne na kratko je osetilo pravu holivudsku atmosferu, dok ekipa radi na ovom uzbudljivom projektu koji obećava da će spojiti književnu priču sa filmskim spektaklom.

Fotografije sa snimanja filma „What Happens at Night"

Leonardo je za ovu ulogu morao da napravi drastičnu promenu u izgledu, te deluje dosta starije ali i deblje. Malo ko bi legendardnog glumca i prepoznao na ovim fotografijama. Holivudski zavodnik ima brkove, stomak i nosi naočare što zaista nije tipično za njegov svakodnevni izgled.

Novi film, pod nazivom „What Happens at Night“, biće gotički psihološki horor. Projekat obećava mračnu, napetu i psihološki intenzivnu filmsku atmosferu, koja kombinuje Skorsezovu režijsku virtuoznost sa zvezdanim glumačkim ansamblom.