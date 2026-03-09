Slušaj vest

Margo Robi ponovno je iznenadila promenom imidža. Ova35-godišnja glumica pokazala je novu, kraću frizuru na Nedelji mode u Parizu, gde se u ponedjeljak, 9. marta , pojavila na reviji Šanelove ženske kolekcije za jesen/zimu 2026./2027

Zvezda filma "Orkanski visovi" dugu plavu kosu zamenila je elegantnim, ravno sečenim bobom sa šiškama, a garderoba koju je odabrala je dosta svedenija nego ona kakvu smo uvek navikli od nje.

Ovako sada izgleda Margo Robi:

1/4 Vidi galeriju Margo Robi na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Margo se oprostila od duge kose koja joj je donedavno sezala preko ramena i odlučila se za frizuru koja joj sada završava nekoliko centimetara iznad ključnih kostiju. Kosu je nosila ležerno, blago razbarušenu, a novi look upotpunile su šiške.

Ovako je Margo do nedavno izgledala Foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia