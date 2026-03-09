Fatalna Margo Robi više ne izgleda ovako: Pojavila se na Nedelji mode u Parizu i svi su šokirani promenom
Margo Robi ponovno je iznenadila promenom imidža. Ova35-godišnja glumica pokazala je novu, kraću frizuru na Nedelji mode u Parizu, gde se u ponedjeljak, 9. marta , pojavila na reviji Šanelove ženske kolekcije za jesen/zimu 2026./2027
Zvezda filma "Orkanski visovi" dugu plavu kosu zamenila je elegantnim, ravno sečenim bobom sa šiškama, a garderoba koju je odabrala je dosta svedenija nego ona kakvu smo uvek navikli od nje.
Ovako sada izgleda Margo Robi:
Margo se oprostila od duge kose koja joj je donedavno sezala preko ramena i odlučila se za frizuru koja joj sada završava nekoliko centimetara iznad ključnih kostiju. Kosu je nosila ležerno, blago razbarušenu, a novi look upotpunile su šiške.
Zadržala je svoju prepoznatljivu plavu boju, uz zlatne pramenove koji su se prirodno stapali s ostatkom kose. Od modnih dodataka nosila je torbicu i šal u ruci. Nije nosila gotovo nikakav nakit, osim nekoliko malih naušnica koje su se nazirale ispod nove frizure.