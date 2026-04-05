Kontroverzni milijarder napravio je sopstveni "legion", u koji polaže velike nade, a malo ko zna da je ta priča počela velikom tragedijom...

Ilon Mask ne odustaje. Iako je nedavno bio u kosmosu, i uspešno se vratio, najbogatiji čovek današnjice vrlo je ozbiljan u svojim planovima da do 2028. godine pošalje raketu sa ljudima na Mars, s namerom da kolonizuje crvenu planetu. Možda među putnicima bude i neko od njegove dece?

To svakako ne bi bio prvi projekat tehnološkog mogula koji bi svet smatrao suludim. Ima i ideju da sagradi poseban kompleks u Teksasu gde će živeti svi njegovi naslednici i njihove majke. Volter Ajzakson, autor Maskove biografije, kaže da je opsednut decom i voli da je neko od njih uz njega. Jer, iako jedan od najbogatijih ljudi današnjice upravlja moćnim kompanijama, njegove odgovornosti se protežu daleko dalje od profesionalnih obaveza.

Ilon Mask sa decom

"Dajem sve od sebe da pomognem. Pad stope nataliteta je ubedljivo najveća opasnost sa kojom se civilizacija suočava", napisao je svojevremeno na Tviteru, popularnoj društvenoj platformi koja je, nakon prelaska u njegovo vlasništvo, promenila naziv i postala X. Izgleda da je bio ozbiljan u nameri da "spasi svet", jer je "The New Yok Times" 2024. objavio da je Mask nudio svoj genetski materijal osobama koje čak i ne poznaje.

Sa prvom ženom, kanadskom spisateljicom Džastin Vilson, Ilon Mask ima petoro dece – blizance i trojke. To su Vivijan/Ksavijer, Grifin, Kaj, Demijan i Sakson. Na početku braka par je zadesila velika tragedija kada im je prvi sin, Nevada Aleksander, preminuo kada je imao jedva 10 nedelja od posledica sindroma iznenadne smrti. O tom bolnom iskustvu govorio je tek kada je smogao snage za to, dve decenije kasnije: "Moje prvorođeno dete umrlo mi je u naručju. Osetio sam poslednji otkucaj njegovog srca..."

Iako bi se, upravo zbog tako teškog gubitka, dalo zaključiti da će prema drugoj deci biti osetljivi i nežniji, takva osećanja nije iskazao prema ćerki Vivijan, koja je rođena kao dečak. Surova činjenica nije oslabila ni njegove konzervativne stavove – i dalje je žustri protivnik LGBTQ populacije, protiv koje vodi pravi krstaški rat. Izneo je niz javnih uvreda na račun Vivijan i njenog rodnog identiteta.

Vivijen Džena Vilson, Vivijan Vilson

"Ksavijer je rođen kao gej i blago autističan, dva atributa koja doprinose rodnoj disforiji. Znao sam to još kada je imao četiri godine – birao mi je odeću i rekao za jaknu da je 'fantastična'. Takođe je voleo mjuzikl i pozorište. Međutim, on nije bio devojčica. U suštini, izgubio sam sina". Vivijen se nije ustručavala da odgovori i optuži oca da laže. U svakom slučaju, davno su prekinuli sve odnose.

Pevačica Kler Eliz Budžer, poznatija kao Grajms, rodila je Masku troje dece koja nose veoma neobična imena: X Æ А-12 Xii (Little X), Tehno Tau Mehanikus i Eksa Dark Sideræl. S obzirom da su Æ i 12 kršili zakon Kalifornije, jer ta slova nisu deo engleske abecede, par je morao da im promeni imena.

Kada su se Mask i Grajms razišli posle tri godine, usledila je žestoka borba za starateljstvo. Pevačica je optužila milijardera da joj ne dozvoljava da vidi decu, kao i da je njen bivši partner slao njenom ocu i braći njene slike sa porođajnog stola u trenutku dok su lekari obavljali carski rez. A to nije sve...

Šestoro dece koje je dobio sa prvom ženom nose normalna imena. S drugom je već počela "futuristička priča", pa su mnogi pravili šale na njihov račun, pominjući i čuvene robote iz "Ratova zvezda" – R2 D2 i C 3PO. No, kako je poznato da milijarder živi u budućnosti i da je opsednut veštačkom inteligencijom i naučnom fantastikom, pa se malo ko i začudio zbog Iksa, Taua i Ekse.

Ilon Mask sa decom

Grajms je izrazila i zabrinutost, jer Mask često vodi Malog Iksa sa sobom na posao. Odlazi s njim na gradilšte, pretura po kablovima, penje se na reflektore... "Mislim da deca treba da se drže dalje od tih stvari. Iks je doživeo i traumu nakon zastrašujućeg događaja – bio je prisutan kada je jedan Staršip eksplodirao. Tri dana je imao PTSP napade. Ujutru bi se budio i prvo izgovorio 'Staršip...', a ja sam morala da mu maskiram leđa kako bi se smirio".

Uprkos majčinim objavama i negodovanju javnosti, Ilon Mask ne prestaje da se pojavljuje sa Litl Iksom, kog je vodio sa sobom čak i na Trampove predizborne mitinge i sastanke u Beloj kući. Dečaka, koji će u maju napuniti šest godina, opisuje kao "emotivnu podršku".

Sa Šivon Zilis, visoko pozicioniranom menadžerkom u njegovoj kompaniji "Neuralink", tajno je dobio blizance Stridera i Azuru u novembru 2021. godine, a potom i ćerku Arkadiju. Prošlog februara Šivon je na platformi X otkrila da su i četvrti put postali roditelji pošto im se pridružio sin Seldon Lajkurgus.

Objava je došla dve nedelje nakon što je influenserka Ešli Sent Kler saopštila da je takođe nedavno dobila dete sa Maskom. Ta informacija, međutim, nije potvrđena. U svakom slučaju, kontroverzni tajkun ne odustaje od svojih ideja za budućnost, a jedna od njih je podizanje nataliteta, na čemu očigledno vrlo marljivo radi.

VIDEO: Ilon Mask razvija čipove za mozak