Slušaj vest

Lurd Leon, ćerka pop ikone Madone, ovih dana često se može videti na ulicama Pariza gde prati događaje na Nedelji mode. Paparaci je redovno fotografišu, a njeni modni izbori gotovo uvek izazivaju veliku pažnju javnosti.

Njeno poslednje modno izdanje mnoge je posebno iznenadilo.

Lurd, koju je Madona dobila sa koreografom i fitnes trenerom Karlosom Leonom, već godinama je poznata po provokativnom i nekonvencionalnom stilu oblačenja. Upravo zbog toga mnogi je porede sa njenom slavnom majkom, dok neki ističu da i fizički veoma podseća na Madonin izgled iz osamdesetih godina.

Vernost provokativnom stilu

Lurd Leon Foto: Profimedia

Naslednica slavne pevačice često izaziva reakcije javnosti svojim modnim izborima. Tako je 2021. godine na Met Gali u Njujorku prošetala u roze haljini i sa neobrijanim pazusima, što je tada izazvalo brojne komentare.

Ovoga puta u Parizu pojavila se u dugačkoj providnoj haljini, koja gotovo u potpunosti prati estetiku popularnog modnog pravca poznatog kao „naked dress“.

Kroj haljine jasno je otkrivao siluetu, pa su mnogi primetili da je teško zaključiti da li je Lurd nosila grudnjak.

Foto: Profimedia

Novi trendovi, ali Lurd ostaje verna smelijoj modi

Dok se poslednjih meseci u Holivudu sve više vraća stil inspirisan starim glamuroznim modnim izdanjima, kakva su viđena i na nedavno održanoj ceremoniji Nagrada glumaca, Lurd Leon očigledno ostaje verna provokativnijem pristupu modi.

Iako novi modni talas donosi elegantnije i zatvorenije krojeve, mnogi dizajneri i dalje u svoje kolekcije uključuju elemente transparentnih materijala i naglašene golotinje, što pokazuje da trend „naked dress“ još uvek nije izgubio popularnost.

Minimalistički detalji uz provokativnu haljinu

Pogledajte u galeriji golo izdanje Lurd Leon:

1/5 Vidi galeriju Lurd Leon u providnoj haljini tokom Nedelje mode u Parizu. Foto: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svoj upečatljiv stajling Lurd je upotpunila kratkom sportskom jaknom i klasičnom torbom, čime je kombinaciji dodala nešto ležerniji ton.

Zanimljivo je da se samo nekoliko dana ranije, na reviji Saint Laurent, pojavila u znatno svedenijem izdanju, što pokazuje da se njen modni stil često menja u zavisnosti od događaja.

Ipak, jedno je sigurno – gde god da se pojavi, Lurd Leon uspeva da privuče pažnju modnog sveta.

Video: Kako peva Madonina ćerka