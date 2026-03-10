Slušaj vest

Koncert Mašina Gana Kelija u londonskoj O2 areni obeležio je neočekivan i pomalo neprijatan trenutak kada je jedna obožavateljka propala kroz rupu na bini tokom nastupa.

Tridesetpetogodišnji muzičar, čije je pravo ime Kolson Bejker, izvodio je pesmu "Bloody Valentine" kada se dogodio incident. Na bini mu se u tom trenutku pridružila grupa obožavatelja koji su zajedno s njim hodali po bini i podsticali publiku na skandiranje.

Jedna od devojaka koja je bila na čelu grupe nije primetila otvor na bini, te je iznenada propala kroz njega. U pokušaju da se zadrži, rukama je udarila o ivicu rupe dok su prisutni u šoku gledali šta se događa.

Mašin Gan Keli je odmah reagovao, okrenuo se i povikao: "O moj Bože!", nakon čega su on i ostali brzo potrčali prema devojci kako bi joj pomogli. Reper je pružio ruku i pomogao joj da se izvuče iz otvora, a potom zabrinuto upitao: "Jesi li dobro?"

Kada mu je obožavateljka potvrdila da nije povređena, muzičar je nastavio koncert uz energični uzvik kojim je ponovo podigao atmosferu među publikom.

Mašin Gan Keli trenutno je na svojoj turneji Lost Americana Tour, koja je započela krajem prošle godine. Turneja prati izlazak njegovog sedmog studijskog albuma "Lost Americana", objavljenog u avgustu 2025. godine.

U nedavnom intervjuu je istakao kako je upravo iskrenost i ranjivost u njegovoj muzici ono što ga povezuje s obožavateljima.

"Ranljivost je razlog zašto sam uspeo da zadrim bazu obožavatelja sve ove godine. Osoba iza muzike mora da pokaže i svoju ljudsku stranu", rekao je.

Nakon koncerata u Velikoj Britaniji, reper će nastaviti turneju u Australiji i na Novom Zelandu, a potom se vraća u Severnu Ameriku, gde će nastupati u gradovima poput Hjustona, Atlante i Toronta. S njim putuje i 16-godišnja ćerka Kesi, koju ima iz veze s Emom Kanon, a prošle godine je dobio ćerku i s glumicom Megan Foks.

Incident s koncerta u Londonu brzo je postao viralan na društvenim mrežama, ali srećom se završio bez ozbiljnijih posledica – uz brzu reakciju samog muzičara.

