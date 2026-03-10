Slušaj vest

Nakon razvoda od Darija Prpića, Anđelka Stević je uplovila u vezu, a kasnije i brak sa Markom Žugićem s kojim je dobila ćerku Čarnu.

Anđelku je muž posebno iznenadio za Dan žena, 8. marta, a ona se pohvalila na mrežama. Glumica je uživala u neobičnom poklonu, dok su ostale žene delile fotografije raskošnih buketa cveća, ona je uživala u pečenju i šampanjcu.

"Izveo me muž na pečenje za 8. mart", ponosno je poručila, vidno srećna i zadovoljna.

Izlazak za Dan žena Foto: Printscreen/Instagram/Andjelkap

Oni su uživali u pečenju u lokalu koji se nalazi na Zemunskoj pijaci. Na tom mestu su, inače, 2023. godine organizovali i svadbeni ručak.

Anđelka: "Sve kreće od nas"

Glumica je nedavno izjavila da je veoma srećna u svom životu.

Anđelka Stević Žugić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram/Andjelkap, Printscreen/ Instagram/ andjelkap

"Lepo mi je u mom životu, u mojoj svakodnevici. Divno je kad shvatiš da, bez obzira na to gde si skrenuo, imaš pravo da uključiš sva četiri žmigavca, da ubaciš u rikverec, da kreneš da izlaziš iz te uličice… Ima vozača koji će ti trubiti, jer su nervozni, ima i onih kojima nije teško da sačekaju, a u suštini, sve je do tebe. Ako ti u 'taj auto' sedneš otvoren i rešen da vidiš lepšu stranu svega, onda te neće mnogo potresti ostali vozači. Kad si ti napet, onda te poremeti čak i obično odsustvo ljubaznosti. Sve kreće od nas", rekla je Anđelka, prenosi Mondo.

