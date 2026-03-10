Slušaj vest

Grobno mesto slavnog oskarovca Džina Hekmana i njegove supruge Betsi Arakave rastužilo je fanove glumca.

Njihova večna kuća nalazi se na jednostavnom delu travnjaka u Santa Fe Memorial Gardensu u Novom Meksiku – bez nadgrobne ploče, cveća ili bilo kakvog obeležja koje bi upućivalo na to da tamo počiva jedna od najvećih holivudskih zvezda.

Njihov grob smešten je ispod stabla ukrašenog visećim ukrasima, a jedini detalj je jedna školjka na travi. Inače, mesto izgleda potpuno neupadljivo i lako bi moglo da se pomeša s običnim delom travnjaka na groblju.

Posebno je zanimljivo da ni godinu dana nakon njihove smrti nije postavljena nadgrobna ploča, a nema ni tragova da su obožavatelji ili prolaznici tamo ostavljali cveće ili druge znakove sećanja, preneo je Daily Mail.

Podsetimo, Džin Hekman (95) i Betsi Arakava (65) pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu 26. februara prošle godine. Prema medicinskom izveštaju, Arakava je preminula od komplikacija povezanih s hantavirusom, retkom respiratornom bolešću koju prenose glodari.

Tragično, Hekman, koji je bolovao od Alchajmerove bolesti, nastavio je da živi u kući još nekoliko dana nakon smrti supruge, nesvestan šta se dogodilo, pre nego što je i sam preminuo.

Sahranjeni su zajedno mesec dana nakon smrti na groblju Santa Fe Memorial Gardens, i to u tajnoj ceremoniji kojoj su prisustvovala Hekmanova deca iz prvog braka – Kristofer (66), Elizabet (64) i Lesli (59).

U međuvremenu, pravna pitanja oko Hekmanove imovine još uvek nisu u potpunosti rešena. Sudski dokumenti pokazuju da njegova deca učestvuju u ostavinskom postupku u vezi s imovinom vrednom oko 80 miliona dolara, iako navodno nisu uključena u njegov testament.

Simbolično, godinu dana nakon njihove smrti prodato je i njihovo imanje za 6,25 miliona dolara. Reč je o prostranom imanju od 53 smeštenom u ekskluzivnoj i ograđenoj zajednici Summit Santa Fe, jednoj od najbogatijih četvrti tog područja. Novi vlasnik dobio je impresivnu glavnu kuću površine oko 13.000 kvadratnih metara, gostinjsku kuću s tri spavaće sobe i umetnički studio u kom je Hekman provodio vreme slikajući.

