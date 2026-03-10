Slušaj vest

Poznata glumica Dakota Džonson našla se u centru pažnje nakon što je predstavljena kao novo lice modne kuće Kalvin Klajn za njenu kampanju za proleće 2026. godinu.

Tridesetšestogodišnja zvezda prvi put sarađuje sa poznatim brendom, a u seriji fotografija prikazuje kolekciju koja kombinuje minimalizam, opuštenost i suptilnu senzualnost.

Kampanja je objavljena 9. marta i već je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Opuštena atmosfera i intimni snimci

Fotografije i režiju potpisuje poznati reditelj i fotograf Gordon fon Štajner, koji je glumicu prikazao u scenama koje podsećaju na miran dan proveden kod kuće.

Na jednom snimku, Dakota opušteno sedi pored bazena u crnom grudnjaku dok drži knjigu, dok je na drugoj fotografiji prikazana kako sedi na crnom klaviru, noseći samo farmerke i bez gornjeg dela.

Na nekim fotografijama, glumica pozira u donjem vešu dok leži na stolu za bilijar, dok na drugima nosi široku teksas jaknu bez ičega ispod, ističući jednostavan i prirodan stil kampanje. Pažnju su privukle i scene u kojima glumica ne nosi grudnjak, a valja se na bilijarskom stolu u vrtoglavim štiklama.

Fokus na novu kolekciju

Nova kampanja promoviše nekoliko komada iz prolećne kolekcije brenda. Među njima su linije donjeg veša Ultralight i Icon Cotton Modal, grudnjak Perfectly Fit Ultralight, kao i modeli farmerki poput Archive High Rise Slim i Baggy jeans.

Kolekciju upotpunjuje opuštena teksas jakna u klasičnom stilu, koja prati filozofiju brenda - jednostavnost, udobnost i bezvremenski dizajn.

Modna kuća ističe da kampanja predstavlja savremenu verziju njihovog prepoznatljivog stila „manje je više“, sa naglaskom na samopouzdanje i prirodnu eleganciju.

Poruka kampanje: sloboda i samopouzdanje

Dakota Džonson je rekla da joj je posebno drago što kampanja promoviše ideju da žena treba da se oseća dobro u svojoj koži.

Kako je istakla, odeća ovog brenda ima bezvremenski karakter i pruža osećaj sigurnosti i udobnosti čim je obučete.

Glumica veruje da trenuci kada je žena sama - dok čita, radi ili jednostavno uživa u miru svog doma - mogu biti veoma oslobađajući i senzualni.

Prema njenim rečima, upravo takva spontana i prirodna energija bila je inspiracija za fotografije.

Kampanja koja odražava njen život danas

U intervjuu za časopis Elle, glumica je priznala da ova kampanja savršeno odgovara fazi života u kojoj se trenutno nalazi.

Kako kaže, danas se oseća mirnije i stabilnije nego ranije, provodi više vremena kod kuće i sve više ceni jednostavne trenutke.

Džonson, koja je svetsku slavu stekla ulogom u filmu Pedeset nijansi sive, dodaje da su opuštene večeri uz knjigu ili film i dalje idealan način da se opusti.

Ćerka poznatih glumaca Melani Grifit i Dona Džonsona, poznata je i po smelim modnim izdanjima na crvenom tepihu.

