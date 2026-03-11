Slušaj vest

Holivudska zvezda Timoti Šalame je na snimanju filma "Wonka" imao ličnog kuvara koji mu je svakog jutra pripremao tri različita doručka. Glumac bi odabrao samo jedan, dok bi ostali završili nepojedeni.

Detalj sa seta otkrio je komičar i glumac Tom Dejvis, koji je takođe učestvovao u filmu, gostujući u podkastu "Parenting Hell". Ispričao je kako je mladi glumac imao poseban tretman, dok su ostali članovi ekipe doručkovali mnogo skromnije. Dejvis je priznao da ga je situacija pomalo nervirala. "Jedna stvar me baš izbacivala iz takta – imao je ličnog kuvara", rekao je. "Mi smo jeli prilično jadne doručke."

Kako je objasnio, sprijateljio se sa Šalameovim kuvarom i jednog jutra ga je upitao šta priprema. "Rekao mi je: 'Za Tima spremam tri različite stvari, a on će odabrati samo jednu.'" Dejvis tvrdi da se Šalame tada okrenuo prema njemu i dobacio: "Hej, čoveče, zašto ne bi ti pojeo ona druga dva?"

Najdraža uloga

Šalame je u filmu "Wonka" igrao mlađu verziju slavnog Vilija Vonke iz fabrike čokolade. Nakon izlaska filma otkrio je da mu je upravo ta uloga jedna od najdražih u karijeri.

Gostujući u emisiji "The Graham Norton Show" rekao je da je snimanje bilo izuzetno zabavno. "Ponosan sam na sve filmove koje sam snimio, ali ovaj mi je najdraži", rekao je. "Najviše sam se zabavio radeći na njemu. Film je sladak, pozitivan i ispuniće vas radošću."

Snimanje je trajalo nekoliko meseci u Londonu, zbog čega je, kako kaže, počeo da se oseća gotovo kao domaći. "Snimali smo u Londonu i nakon pet meseci ovde osećao sam se kao počasni Britanac. Bilo je divno iskustvo", dodao je.

Privatni život

U međuvremenu je 30-godišnji glumac nastavio niz uspešnih projekata. Nakon "Wonke" pojavio se u filmovima "Marty Supreme" i "Dune: Part Two".

Pažnju javnosti često privlači i njegov privatni život. Šalame je već više od tri godine u vezi s Kajli Džener, a prema pisanju stranih medija navodno i žive zajedno i razmišljaju o braku. Iako su na javnim događajima počeli da se pojavljuju tek nakon dve godine veze, o svom odnosu retko govore. Glumac je u velikom intervjuu za "Vogue" jasno postavio granicu.

"Neću da govorim o tome", rekao je, dodavši: "Ne kažem to iz straha, jednostavno nemam šta da kažem." Ipak, na dodeli nagrada Critics’ Choice u januaru 2026. napravio je izuzetak. "Hvala mojoj partnerki od tri godine. Hvala ti za naš temelj. Volim te. Bez tebe ovo ne bih mogao", poručio je u govoru zahvalnosti.

