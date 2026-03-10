Slušaj vest

Zvezda NFL-a Dak Preskot i njegova verenica Sara Džejn Ramos navodno su raskinuli svoju vezu i otkazali venčanje svega mesec dana pre velikog dana, prenosi TMZ.

Do prekida je došlo tokom njihovih momačkih i devojačkih proslava na Bahamima, gde je, prema navodima medija, došlo do ozbiljne svađe između para.

Iako su se ranije pojavljivale glasine da njihova veza prolazi kroz krizu, sve je postalo jasnije nakon objava na društvenim mrežama.

Fotografije sa devojačke večeri pokrenule spekulacije

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Dak Preskot i Sara Džejn Ramos Foto: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia, Tiffany Sage/BFA.com/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rick Kern / Getty images / Profimedia

Sara Džejn Ramos, koja je prema navodima medija i odlučila da prekine vezu, objavila je niz fotografija sa Bahama sa svoje devojačke večeri.

Međutim, ono što je mnogima zapalo za oko jeste činjenica da na objavama nije pomenula Preskota, koji je tada trebalo uskoro da postane njen suprug.

Naprotiv, fokus je bio isključivo na njenim prijateljicama. Ramos je podelila fotografije na kojima pozira sa prijateljicama u bikinijima, uz poruku u kojoj je istakla važnost prijateljstva.

„Zaista verujem da kroz sve u životu možete proći ako imate zaista dobre prijatelje. Mnogo volim ove devojke.“

Samo dva dana nakon te objave, TMZ je izvestio da su Preskot i Ramos otkazali venčanje.

Veza navodno već neko vreme u krizi

Prema navodima izvora bliskih paru, njihova veza je poslednjih meseci prolazila kroz ozbiljne probleme, a situacija je kulminirala upravo tokom zajedničkih momačkih i devojačkih proslava na Bahamima.

Dak Preskot, Sara Džejn Ramos Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Nakon svađe, Ramos je navodno odlučila da prekine vezu.

Ramos, koja je sertifikovani stručnjak za vino i žestoka pića, na društvenim mrežama je podelila samo pozitivne trenutke sa proslave na egzotičnoj destinaciji, ali bez ikakvog pomena Preskota.

Na fotografijama su se, međutim, pojavile partnerke Preskotovih saigrača iz tima Dallas Cowboys, među kojima su Džin Grir, supruga kvoterbeka Vila Grira, i Brendi Ivon, devojka sejftija Džuanje Tomasa.

