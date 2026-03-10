Slušaj vest

Kai Tramp, najstarija unuka američkog predsednika Donalda Trampa, objavila je video u kojem svoje pratioce vodi kroz jednu od najskupljih prodavnica na svetu. Dok je kupovala na luksuznoj pijaci Erevon u Los Anđelesu, nije krila iznenađenje cenama – a jedan proizvod ju je posebno razočarao.

Unuka Donalda Trampa posećuje „najskuplju prodavnicu na svetu“

Najstarija unuka američkog predsednika Donalda Trampa, Kaj Tramp, objavila je video na Jutjubu u kojem svoje pratioce vodi kroz ono što naziva „najskupljom prodavnicom na svetu“.

Osamnaestogodišnjakinja je odlučila da pokaže kako je kupovati na luksuznoj pijaci Erevon, poznatoj po veoma visokim cenama, posebno kada su u pitanju popularni smutiji.

Dok je pregledala proizvode, u šali je rekla:

„Mislim da ću morati da proglasim bankrot.“

„Sve je ovde tako skupo“

Dok je pregledala prodavnicu, Kaj je u korpu dodavala sve, od suplemenata i sušija do šejkera ​​za vodu i drugih artikala.

Ipak, nije bila iznenađena cenama.

„Sve je ovde tako skupo“, žalila se dok je nastavljala kupovinu.

Video pod nazivom „Dovela sam svoju Tajnu službu u Erevon“ objavljen je u nedelju, 8. marta, i za samo jedan dan je prikupio više od 200.000 pregleda.

U jednom trenutku, Kai je naglasila da obično ne troši mnogo novca.

„Ljudi, jedna stvar kod mene je da ne trošim mnogo novca. Ja stvarno... ne trošim mnogo“, rekla je čoveku iza kamere.

Kada joj je zaposleni rekao da dukserica sa logom prodavnice košta 165 dolara, priznala je da pokušava da ostane mirna.

„Trudim se da ostanem mirna“, rekla je.

Kai Tramp je najstarija ćerka Donalda Trampa Mlađeg Foto: Kamil Krzaczynski / AFP / Profimedia

Kupovina se završava sa iznosom od 233 dolara

Nakon što je napustio prodavnicu, snimatelj je u šali rekao da Tajna služba „širi crveni tepih“, dok su crni terenci iz njihove pratnje parkirali na ulici.

Kai se zatim vratila u svoju hotelsku sobu da pokaže šta je kupila.

U njenoj torbi je bio i viralni smuti Hejli Biber od 21 dolara, flaša vode od 14 dolara i tegla urmi od 17 dolara.

Razočaranja sa sušijem

Tokom vloga, Kai je probala i suši koji je kupila u prodavnici u Los Anđelesu, ali njena reakcija nije bila nimalo pozitivna.

Nakon prvog zalogaja, odmah ga je ispljunula i rekla:

„Volim suši. Ovo je najgora tuna koju sam ikada jela u životu.“

Dodala je:

Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

„Bila je tako riblja i žilava.“

Zatim je rekla snimatelju da i on mora da je proba.

„Moraš da probaš. Muka mi je, povraćaću.“

„Mogu ovo da napravim kod kuće za 10 dolara.“

Kai je nastavila da proba i druge proizvode – kuglice od pirinča, veganski karfiol u bafalo sosu i kratka rebra sa tople police prodavnice.

O jednom od obroka je rekla:

„Dobro je. Ali da li vredi 37 dolara? Ne.“

Dodala je da bi sve to mogla da uradi kod kuće mnogo jeftinije.

„Verovatno bih mogla sve ovo da napravim kod kuće za manje od 10 dolara.“

Donald Tramp sa unukom Kai Foto: Instagram/kaitrumpgolfer

Na kraju je otkrila da je potrošila čak 233 dolara za celu kupovinu, iako je sve stalo u jednu torbu.

Kai je rekla da deo hrane koju je kupila „nije bio ni jestiv“.

Tramp preferira potpuno drugačiju hranu

Dok je Kai probala veganski karfiol i suši u Los Anđelesu, njen deda Donald Tramp je poznat po svom potpuno drugačijem ukusu kada je u pitanju hrana.

Predsednik Republikanskog nacionalnog komiteta Džo Gruters govorio je o tome u podkastu iz oktobra 2025. godine, sećajući se kampanje iz 2024. godine.

Tramp, rekao je, često je imao obroke iz Mekdonaldsa koji su ga čekali.

„Čekao ga je vruć pomfrit iz Mekdonaldsa. Zatim je jeo File-O-Fiš, Kvoter Paunder i Big Mek.“

Gruters je dodao:

„Mislim da je spojio dva od njih u jedno.“

Foto: printscreen/youtube/Kai Trump

Slična priča se nalazi u knjizi „Neka Tramp bude Tramp“ iz 2017. godine, koju su napisali njegovi bivši pomoćnici Dejvid Bosi i Kori Levandovski.

U knjizi se navodi da je Tramp često naručivao:

„dva Big Meka, dva sendviča File-o-Fiš i čokoladni sladoled“.

Autori su takođe u to vreme napisali da su u avionu Tramp Fors Van bile četiri glavne grupe hrane:

„Mekdonalds, Kentaki pržena piletina, pica i dijetalna Koka-kola“

