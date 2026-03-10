Slušaj vest

Pol Makartnije priznao da je i ranije čuo glasine o Lenonovojseksualnosti. Naime, bilo je spekulacija o njegovoj vezi sa menadžerom Bitlsa, Brajanom Epštajnom, koji je bio gej, ali Pol je rekao da lično ne misli da se bilo šta dogodilo između njih.

Joko Ono Foto: Enrique Shore / Alamy / Alamy / Profimedia

- Uh, to je veoma duga priča, ali ja mislim da nisu imali seksualne odnose. Mislim da to nikada nisu želeli da urade- istakla je jednom prilikom Joko Ono.

Supružnici su otvoreno govorili o seksualnosti.

Džon Lenon i Joko Ono Foto: BNA Photographic / Alamy / Profimedia

- Džon i ja smo često razgovarali o tome i došli do zaključka da svako od nas može biti biseksualac, kao i da nam društvo nameće zabranu protiv nečeg što je potpuno prirodno- ispričala je Joko Ono za Daily Beast dodavši da misli da je njen suprug imao želju da uplovi u intimne odnose sa muškarcem, ali da to nikad nije uradio.

Bitlsi Foto: Rojters

- On mi je rekao da mu ne bi smetalo ako muškarac nije mnogo zgodan, ali da mora biti mentalno privlačan, a da je jako teško naći takve ljude- otkrila je ona.

VIDEO: Bitlsi